Гороскоп Таро на 2026 год для Весов — что ждет в любви, карьере и финансах

Новый 2026 год обещает стать для Весов временем важных внутренних изменений и уроков судьбы. По предсказанию карт Таро, порой вам придется останавливаться, пересматривать планы и принимать непростые решения. Но именно в сложных выборах будет скрываться шанс на финансовую гармонию и эмоциональное спокойствие.

Главная карта Таро года для Весов — "Королева Пентаклей" (перевернутая)

Энергия этой карты указывает на тревожную сосредоточенность на материальном достатке и финансовой безопасности. Особенно ощутимым это будет в начале года, когда ваша планета-управитель, Венера, будет находиться в Козероге (с 1 по 17 января). Но чтобы восстановить внутренний баланс и иметь стабильный доход, вам необходимо направлять энергию на вещи, которые приносят удовольствие и вдохновляют вас. Важно также избегать импульсивных покупок и схем быстрого обогащения.

С 3 октября по 14 ноября Венера перейдет в ретроградное движение в Скорпионе, что создаст определенное напряжение в сфере отношений. На поверхность могут выйти неудобные вопросы — скрытые темы, связанные с близостью, деньгами или тайнами. Именно в это время вы четче увидите то, что раньше предпочитали не замечать.

Январь — карта Таро "Тройка Жезлов"

Начало года принесет волнения относительно вашего будущего. Лучшее, что вы можете сделать, это определить цели и создать план действий. Можно начать с маленьких шагов. Именно они могут привести вас к большим свершениям.

Февраль — карта Таро "Пятерка Кубков"

В феврале вам придется вернуться к прошлогодним проблемам, которые остались нерешенными. Но "Пятерка Кубков" также говорит о возможности увидеть реальность такой, какая она есть, без потери мотивации. Венера в Рыбах будет усиливать чувствительность и эмпатию, что поможет восстановить внутреннее равновесие.

Март — карта Таро "Туз Пентаклей"

Именно в первый месяц весны вместе с первым теплом появятся и новые финансовые возможности. Это самое благоприятное время, чтобы заняться улучшением своего благосостояния: сменить работу, найти более прибыльное дело, начать новый проект. Но важно оставаться практичными и придерживаться планов, намеченных в январе.

Апрель — карта Таро "Отшельник"

В апреле вам захочется побыть в одиночестве, чтобы переосмыслить приоритеты и ценности. Сосредоточьтесь на тишине и личных вопросах, чтобы понять, что для вас действительно важно. Венера в Близнецах поможет легче воспринимать процессы без чрезмерной привязанности к результату.

Май — карта Таро "Император"

Май потребует взять на себя большую ответственность. Необходимо устанавливать границы и организовывать жизнь так, чтобы чувствовать контроль и безопасность. Венера в Раке будет усиливать стремление к стабильности, что может влиять на настроение.

Июнь — карта Таро "Пятерка Пентаклей" (перевернутая)

В июне карты Таро предвещают улучшение финансовой ситуации и уменьшение эмоциональной нагрузки. Ваша планета-покровитель войдет в знак Льва, повышая уверенность в себе и открывая новые пути для развития в личной и профессиональной сфере.

Июль — карта Таро "Король Мечей" (перевернутая)

Карта месяца призывает вас быть более осторожным и взвешенным в собственных решениях. Возможна эмоциональная усталость, поэтому проверяйте информацию и избегайте поспешных выводов, особенно в работе и коммуникации с окружающими.

Август — карта Таро "Тройка Пентаклей" (перевернутая)

Август акцентирует внимание на командной работе и взаимодействии с другими. Вам нужно будет искать баланс и пути для эффективного разрешения конфликтов.

Сентябрь — карта Таро "Четверка Мечей" (перевернутая)

После периода застоя вы вернетесь к активным действиям. Но Таро предупреждают, что чрезмерное напряжение может стать причиной к выгоранию. Будьте осторожны, чтобы не перегружать себя больше, чем это необходимо. Также избегайте импульсивности.

Октябрь — карта Таро "Умеренность"

Середина осени принесет осознание важности терпения и самоконтроля, особенно в финансовых вопросах. Ретроградная Венера заставит вас погрузиться в самоанализ и личное развитие.

Ноябрь — карта Таро "Десятка Пентаклей" (перевернутая)

Ноябрь подтолкнет к проверке ресурсов и вкладов в совместные проекты. Завершение ретроградного периода Венеры поможет скорректировать ожидания и стабилизировать финансовую сферу.

Декабрь — карта Таро "Суд"

В декабре вы увидите, что удалось достичь, а где есть пробелы. Карта "Суд" указывает на духовное пробуждение и ясность в принятии решений. Важно будет анализировать свои действия и делать выводы для уверенного старта нового года.

