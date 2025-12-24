Гороскоп Таро на 2026 год для Скорпиона — что ждет в любви, карьере и финансах

Девушка гадает на картах Таро. Фото: AI/Новини.LIVE

Новый 2026 год принесет Скорпионам немало вызовов. По предсказанию карт Таро, прежде всего, вам придется честно признать свои главные слабости и работать над тем, чтобы стать лучшей версией себя. И хотя иногда будет казаться, что обстоятельства давят на вас слишком сильно, именно они закалят вашу уверенность и сформируют новую движущую силу.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, каким будет 2026 год для Скорпионов и что советуют карты Таро.

Главная карта Таро года для Скорпиона — "Дьявол" (перевернутая)

Для вас 2026 год станет своеобразным протестом против привычек, зависимостей и страхов, которые тянули вас вниз и не давали развиваться. Перевернутый "Дьявол" говорит об отказе от лишнего и возвращении ощущения контроля над собственной жизнью. Вы сможете проявлять свой потенциал без внутренних оков и внешних манипуляций. Главный шаг 2026 года, который вам придется усвоить — свобода и развитие возможны только тогда, когда вы осознаете, какие вещи являются для вас деструктивными.

Январь — карта Таро "Королева Кубков" (перевернутая)

Начало года заставит вас переосмыслить то, насколько вы зависимы от мнения других людей и как это влияет на вашу жизнь. Возможно вы узнаете о себе что-то, чем вы не слишком гордитесь. Таро отмечают, в этот период важно честно признать свои минусы. Это часть вашего освобождения от устаревших моделей. К концу месяца вы почувствуете, что мыслите трезво и лучше управляете эмоциями.

Февраль — карта Таро "Паж Мечей" (перевернутая)

Февраль может испытать вашу внимательность. Важно все проверять дважды, особенно если речь идет о путешествиях, учебе, договоренностях, важных документах. Опирайтесь на факты и задавайте прямые вопросы. Также Таро советуют позаботиться о защите аккаунтов, файлов и частной информации.

Март — карта Таро "Король Жезлов" (перевернутая)

Март может поднять вопрос контроля. Либо вы или кто-то из окружения может стать более жадным до власти, что принесет в жизнь деструктив. Лучше развивайте положительные лидерские качества. Также карта месяца говорит о риске выгореть в погоне за первое место. Сосредоточьтесь на радости от процесса, а не на результате.

Апрель — карта Таро "Маг" (перевернутая)

В апреле вы заметите, где тратите себя на лишнее, и это шанс убрать препятствия с дороги. Делегирование, обмен услугами, привлечение помощников или друзей для рабочих целей поможет вам собрать энергию. Это время выровнять намерения с мечтами, перестать делать все самостоятельно и вернуть себе ощущение контроля.

Май — карта Таро "Паж Пентаклей" (перевернутая)

1 мая в вашем знаке взойдет полнолуние — это важная точка отпускания старого и внутреннего "обновления". Карта месяца подсказывает, что промедление и хаотичное распределение времени больше не будут работать. Пришло время пересмотреть свои планы и начать строить жизнь, которой вы хотите жить.

Июнь — карта Таро "Дурак" (перевернутая)

Перевернутый "Дурак" предупреждает вас о нехватке здравого смысла и принятии неразумных решений в июне. Под влиянием ретроградного Плутона могут проявиться старые модели, где замешаны контроль, сплетни или давление. Ваша задача — выбирать осознанно и защищать себя от непродуманных шагов. Прежде чем что-то делать, взвешивайте все "за" и "против".

Июль — карта Таро "Восьмерка Жезлов"

После сложного июня вы снова почувствуете себя хозяином собственной жизни. Возможностей станет больше, чем вы ожидали, но это означает, что станет больше и задач. "Восьмерка Жезлов" об эффективных действиях: наверстывайте то, что когда-то отложили.

Август — карта Таро "Сила" (перевернутая)

В августе вы будете лучше понимать себя и свои слабые места. Это может раздражать, но в то же время это ключ к исцелению. Возможны волны самосомнений даже тогда, когда внешние обстоятельства говорят о предстоящем успехе. Не перегружайте себя, устанавливайте границы по времени, и при необходимости — обращайтесь к тем, кто вас вдохновляет, поддерживает и не осуждает.

Сентябрь — карта Таро "Рыцарь Мечей" (перевернутая)

Сентябрь принесет возможность остановиться для перезагрузки. Карта Таро говорит о сдержанности и избегании импульсивных поступков. Меркурий вот-вот станет ретроградным, поэтому еще важнее подумать, прежде чем говорить или строить планы.

Октябрь — карта Таро "Десятка Жезлов"

"Десятка Жезлов" говорит о бремени и напряжении из-за большого количества обязанностей. Принятие решений может казаться туманным из-за ретроградного Меркурия. Но уже 23 октября Солнце входит в ваш знак, начиная новый солнечный год. Это время, чтобы отпустить старое и принять новое.

Ноябрь — карта Таро "Король Кубков"

"Король Кубков" обещает вам эмоциональную стабильность, которая идеально дополняет ваш солнечный сезон. 8 ноября в вашем знаке взойдет Новолуние — точка новых стартов и мощных изменений. Вы будете чувствовать себя уверенно и это проявится во всех сферах жизни.

Декабрь — карта Таро "Восьмерка Жезлов"

Карта Таро на декабрь показывает, что вы возьмете на себя много новых обязанностей и завершите 2026 год с уверенностью. Вы будете знать кто вы и легко справляться с любыми вызовами.

