Гороскоп Таро на 2026 год для Водолея — что ждет в любви, карьере и финансах

По предсказаниям мистических карт Таро, новый 2026 год несет Водолеям особенно сильную и позитивную энергетику, открывая период серьезных решений, неожиданных шансов и важных уроков. Год может стать судьбоносным в финансах, карьере, семейных вопросах и самореализации. А главным компасом станет острая интуиция, особенно там, где логика молчит.

Что же ждет Водолеев в новом 2026 году в любви, карьере и финансах, рассказала таролог Анжела Перл.

Январь — карта Таро "Сила"

Начало года подарит вам особую уверенность и внутреннюю решимость, чтобы справиться с любым вызовом. Таро отмечают, ни в коем случае не преуменьшайте собственных возможностей. Все, что вы задумаете на старте года, имеет потенциал для реализации.

Февраль — карты Таро "Двойка Пентаклей", "Туз Пентаклей"

Последний месяц зимы потребует от вас финансового контроля и четкого распределения бюджета. В то же время "Туз Пентаклей" указывает на новые денежные возможности: работу, проект, бизнес или единоразовое крупное поступление.

Март — карта Таро "Рыцарь Пентаклей"

С началом весны вместе с природой будет расцветать и ваше финансовое благополучие. Денежный поток будет стабильным. Возможны расходы на путешествия, транспорт или покупка, связанная с движением вперед. Март благоприятен для оформления важных документов: страховки, налогов, выплат, стипендии и т.д.

Апрель — карта Таро "Справедливость", "Семерка Мечей"

Апрель станет временем договоров, консультаций и юридических решений. Вы можете подписывать соглашения по аренде жилья, офиса или важные контракты. "Семерка Мечей" предупреждает о необходимости проверять информацию и не доверять только словам. Осмотрительность убережет вас от ошибок.

Май — карта Таро "Луна", "Иерофант", "Колесница"

В мае могут всплыть тайны или скрытые факты, которые повлияют на ваши решения. Возможны важные новости в семье. "Иерофант" говорит об авторитетной фигуре, от которой будет зависеть ключевое решение: врач, преподаватель, судья или советник. "Колесница" в вашем случае означает завершение этапа и переход к контролю над собственной жизнью.

Июнь — карта Таро "Четверка Жезлов"

Июнь подарит вам ощущение гармонии, уюта и повода для радости. Возможны приглашения на праздники, новоселье или хорошие перемены в работе. Вы почувствуете, что находитесь на своем месте и можете выдохнуть после предыдущих месяцев напряжения. Это время восстановления сил и приятных событий.

Июль — карта Таро "Иерофант", "Влюбленные", "Четверка Жезлов"

Июль сосредоточит ваше внимание на семье и важных домашних вопросах. Вы можете решать темы общего имущества, наследства, переезда, здоровья близких. Вас также может ожидать важное торжественное событие в личной жизни: брак, предложение руки и сердца, свадьба кого-то из ваших самых близких людей.

Август — карта Таро "Туз Жезлов", "Десятка Жезлов"

Конец лета откроет двери в новое: работа, творческий старт, смелый проект или переезд. Шанс будет заманчивым и сильным, но "Десятка Жезлов" напоминает — нагрузка существенно возрастет. Вы можете чувствовать, что держите на себе больше, чем другие. Важно планировать силы и не бояться просить помощи, чтобы не выгореть.

Сентябрь — карта Таро "Шут", "Император"

Жизнь в сентябре может начаться "с чистого листа": новый город, новый круг людей, язык или профессиональное направление. "Император" принесет вам новую роль — должность, правила, обязательства и дисциплину. Возможна встреча с человеком, который повлияет на вашу жизнь.

Октябрь — карта Таро "Император", "Рыцарь Пентаклей"

В октябре вы будете вынуждены проявлять твердость и решительность. Взаимодействие с начальством, банкирами, инвесторами или чиновниками может быть сложным, но перспективным. Вы займете позицию лидера — в работе или семейных вопросах. Доходы будут расти, особенно если вы будете действовать дисциплинированно.

Ноябрь — карта Таро "Верховная Жрица", "Семерка Кубков"

В ноябре вам придется сделать важный выбор. Ваша интуиция и способность видеть ситуацию с разных сторон помогут в этом. "Семерка Кубков" напоминает, что не все варианты одинаково достойны внимания, поэтому важно фильтровать желания и советоваться с проверенными специалистами.

Декабрь — карта Таро "Десятка Кубков"

Декабрь завершит год ощущением достатка, финансовой безопасности и награды. "Десятка Кубков" указывает на значительное поступление средств: бонус, выгоду от сделки, наследство и тому подобное. Вы почувствуете опору под ногами и понимание, что 2026 год прожит не зря.

