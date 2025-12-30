Гороскоп Таро на 2026 год для Козерога — что ждет в любви, карьере и финансах

Гадание на картах Таро для Козерога. Коллаж: Новини.LIVE

Новый 2026 год для Козерога пройдет под картой Таро "Пятерка Кубков", которая символизирует важные изменения, эмоциональные уроки и поиск ценностей. Это будет время, когда необходимо отпустить прошлое для того, чтобы построить счастливые настоящее и будущее.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, что предвещают карты Таро Козерогам в любви, карьере и финансах в новом 2026 году.

Реклама

Читайте также:

Январь — карта Таро "Двойка Жезлов" (перевернутая)

"Двойка Жезлов" в перевернутом виде предупреждает вас о возможных колебаниях из-за страха. С 1 по 12 января 2026 года вы будете работать над внутренней ясностью, а с 15 по 20 января почувствуете облегчение в решениях. Не откладывайте дела на потом и занимайтесь планированием.

Февраль — карта Таро "Башня"

Февраль принесет неожиданные события, которые заставят вас улучшить свою жизнь. Именно начало месяца подарит необходимую ясность. Когда Сатурн войдет в Овна 14 февраля, вы будете готовы обратить внимание на дом и свой комфорт. А до конца зимы вам стоит действовать осознанно, не спеша.

Март — карта Таро "Пятерка Жезлов"

С 1 по 10 марта вас могут ждать напряженные разговоры, но в то же время они будут честными. В середине месяца вы увидите истинную ценность отношений. К концу месяца вы уже точно будете знать, кто из окружения придает силы, а кто — истощает.

Апрель — карта Таро "Семерка Жезлов"

Апрель проверит вашу внутреннюю стойкость. С 1 по 5 апреля может быть вызов вашим пределам, но именно это укрепит вашу уверенность. После 18 апреля напряжение пойдет на спад. "Семерка Жезлов" советует не путать твердость с жесткостью — ваша сила звучит убедительно именно через спокойствие и последовательность.

Май — карта Таро "Рыцарь Мечей" (перевернутая)

Карта, выпавшая вам в мае, говорит о самоконтроле, особенно в общении. Слова будут влиять на отношения сильнее, чем действия. Поэтому важно не действовать импульсивно. К концу месяца вы поймете, насколько полезны тишина и размышления для улучшения ваших отношений.

Июнь — карта Таро "Сила" (перевернутая)

В июне ваше тело и психика будут просить о передышке. Карта Таро говорит: вы слишком истощаетесь, потому что компенсируете усталость, а не полноценно отдыхаете. Правильный и качественный отдых вернет вам ресурс, даже если сначала будет сопровождаться виной.

Июль — карта Таро "Восьмерка Жезлов"

Июльская карта Таро "Восьмерка Жезлов" символизирует цепь стремительных событий, требующих вашей внимательности и быстрых решений. Вы можете чувствовать внутреннее противоречие между потребностью действовать оперативно и желанием работать без истощения. С 1 по 25 июля вы сумеете выравнивать шаги с собственными намерениями. Накануне ретроградного Сатурна, который стартует 26 июля и продлится до 10 декабря, вы будете учиться управлять временем по своему внутреннему ощущению правильного, а не под давлением извне. Июль станет точкой роста, которая укрепит ваш характер и подготовит к важным результатам в конце года.

Август — карта Таро "Дурак" (перевернутая)

В августе вы будете действовать мудро и решительно. Поскольку Сатурн ретроградный, вам стоит прислушаться к своему внутреннему голосу. В первой половине месяца вы можете получить очень соблазнительные предложения, но есть риск, что они не будут соответствовать вашим целям. Не спешите без знания фактов.

Сентябрь — карта Таро "Паж Пентаклей" (перевернутая)

Сентябрь подтолкнет к ревизии профессиональных и жизненных целей. Не бойтесь обращаться за советом, чтобы принять решение. Новые знания защитят вас от ошибок прошлого.

Октябрь — карта Таро "Двойка Пентаклей"

Октябрь станет месяцем баланса. Вы увидите, когда берете на себя слишком много. К концу месяца вы избавитесь от бремени, освободив время для более важного. Управление временем станет вашим заметным достижением 2026 года.

Ноябрь — карта Таро "Семерка Пентаклей" (перевернутая)

В ноябре вы будете пересматривать решения, принятые ранее. Карта Таро побуждает оценить, стоят ли поставленные цели вашей энергии. До 30 ноября вы сможете выровнять график и убрать одну неэффективную привычку, крадущую ресурс. Небольшие изменения сейчас — большие результаты потом.

Декабрь — карта Таро "Тройка Мечей"

Декабрь — месяц эмоционального подведения итогов. До 20 декабря вы можете себя чрезмерно критиковать. Но после 21 декабря, когда Солнце войдет в Козерог, откроется новый солнечный цикл — ваше время перезапуска и личного роста. 25 декабря, с входом Меркурия в Козерог, запишите все, что прошли и преодолели. Вы увидите: путь был не о потерях, а о силе, проросшей сквозь них. Конец года подарит эмоциональное равновесие и понимание себя.

Также со своими Таро-прогнозами могут уже ознакомиться: