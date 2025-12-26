Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Таро-прогноз на 2026 год для Стрельцов — какие уроки несет судьба

Таро-прогноз на 2026 год для Стрельцов — какие уроки несет судьба

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 05:35
Гороскоп Таро на 2026 год для Стрельца — что ждет в любви, карьере и финансах
Девушка гадает на картах Таро. Фото: AI/Новини.LIVE

По предсказанию карт Таро, новый 2026 год бросит Стрельцам вызов. И вы не сможете на него не ответить. Это будет чрезвычайно активный период, но вы способны будете подобрать нужный темп для движения вперед. Судьба не даст вам прямых ответов, но вы получите уроки, которые приведут к силе, зрелости и ясности.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, что предвещают карты Таро Стрельцам в любви, карьере и финансах в новом 2026 году.

Реклама
Читайте также:
Главная карта Таро 2026 года для Стрельца — "Восьмерка Кубков" (перевернутая)

Ваш 2026 год начнется с ретроградного Юпитера в Раке, который продлится до 10 марта. В этот период вашим главным фокусом будет внутреннее развитие и поиск опоры. После 10 марта уже полученную мудрость вы сможете перенести в практические решения и повседневную жизнь. В течение года вы осознаете, каким человеком хотите стать и что больше не соответствует вашим истинным стремлениям. В конце 2026-го вы станете более точными в выборе людей, дел и возможностей.

Январь — карта Таро "Отшельник" (перевернутая)

В начале года вам стоит замедлиться, чтобы настроиться на новый этап жизни. Возможна некоторая неуверенность в том, к чему вы стремитесь и каким путем хотите идти. Но именно сейчас важно собирать информацию, а не требовать от себя четких решений.

Февраль — карта Таро "Тройка Жезлов"

В феврале вы почувствуете прилив идей. Вы как будто будете видеть этот мир шире. Это хорошее время, чтобы создать план действий на год, не торопя события, но четко замечая, какие шаги ведут к росту.

Март — карта Таро "Туз Мечей" (перевернутая)

В марте важно говорить прямо, не допуская двойных трактовок. Чтобы упорядочить свои эмоции и обрести ясность в моментах, кажущихся запутанными, Таро советуют записывать мысль.

Апрель — карта Таро "Рыцарь Кубков"

В апреле вас ждет настоящая романтика. Появится шанс как улучшить отношения, которые уже существуют. А одиноким месяц подарит возможность встретить особенного человека.

Май — карта Таро "Император" (перевернутая)

Карта Таро, выпавшая вам в апреле, предупреждает о чрезмерном контроле, который не дает вам мыслить гибко. Честно оцените, что действительно зависит от вас, а что можно делегировать другим. То, что потеряло смысл и больше не служит вашим целям, захочется отпустить, и вы сможете сделать это спокойно и осознанно.

Июнь — карта Таро "Восьмерка Пентаклей" (перевернутая)

В июне вы пересмотрите свой график и сможете отказаться от того, что тратит время впустую. Результаты приходят быстрее там, где ваши шаги имеют четкое намерение.

Июль — карта Таро "Король Кубков"

В июле вы будете действовать уверенно и сдержанно даже в сложных ситуациях. Умение не поддаваться эмоциональным качелям укрепит доверие людей к вам.

Август — карта Таро "Десятка Кубков"

В августе вы будете пожинать плоды предыдущих месяцев через дружбу и взаимность. Теплые связи станут источником радости и моральной опоры.

Сентябрь — карта Таро "Четверка Кубков"

В сентябре возможен спад вдохновения, но это не поражение, а приглашение пересмотреть свои стремления. Вы заметите, что то, что было важным в начале года, уже нуждается в новом смысле.

Октябрь — карта Таро "Король Пентаклей" (перевернутая)

Октябрь подсветит отношение к деньгам и важность ответственных решений. С 21 по 31 октября 2026 года стабильность возрастет благодаря планированию и контролю над расходами.

Ноябрь — карта Таро "Повешенный" (перевернутая)

В ноябре вы перестанете ждать и начнете действовать там, где раньше колебались. Прогресс важнее идеальности, и этот подход откроет новые возможности.

Декабрь — карта Таро "Паж Кубков"

С 1 по 12 декабря 2026 года вы обретете ощущение исцеления и обновления в общении с близкими. После 12 декабря честность с собой поможет войти в 2027 год с ощущением опоры и спокойствия.

Также со своими Таро-прогнозами могут уже ознакомиться:

гороскоп Астрология знаки Зодиака Стрелец карты Таро 2026 год
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации