Гороскоп Таро на 2026 рік для Стрільця — що чекає у коханні, кар'єрі та фінансах

Дівчина ворожить на картах Таро. Фото: AI/Новини.LIVE

За віщуванням карт Таро, новий 2026 рік кине Стрільцям виклик. І ви не зможете на нього не відповісти. Це буде надзвичайно активний період, але ви здатні будете підібрати потрібний темп для руху вперед. Доля не дасть вам прямих відповідей, але ви отримаєте уроки, що приведуть до сили, зрілості та ясності.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, що віщують карти Таро Стрільцям у коханні, кар'єрі та фінансах у новому 2026 році.

Реклама

Читайте також:

Головна карта Таро 2026 року для Стрільця — "Вісімка Кубків" (перевернута)

Ваш 2026 рік почнеться з ретроградного Юпітера в Раку, який триватиме до 10 березня. У цей період вашим головним фокусом буде внутрішній розвиток і пошук опори. Після 10 березня вже здобуту мудрість ви зможете перенести у практичні рішення та щоденне життя. Протягом року ви усвідомите, якою людиною хочете стати і що більше не відповідає вашим справжнім прагненням. Наприкінці 2026-го ви станете точнішими у виборі людей, справ і можливостей.

Січень — карта Таро "Відлюдник" (перевернута)

На початку року вам варто сповільнитися, щоб налаштуватися на новий етап життя. Можлива певна невпевненість у тому, до чого ви прагнете і яким шляхом хочете йти. Але саме зараз важливо збирати інформацію, а не вимагати від себе чітких рішень.

Лютий — карта Таро "Трійка Жезлів"

У лютому ви відчуєте прилив ідей. Ви ніби бачитимете цей світ ширше. Це гарний час, щоб створити план дій на рік, не кваплячи події, але чітко помічаючи, які кроки ведуть до зростання.

Березень — карта Таро "Туз Мечів" (перевернута)

У березні важливо говорити прямо, не допускаючи подвійних трактувань. Щоб впорядкувати свої емоції та знайти ясність у моментах, що здаються заплутаними, Таро радять записувати думку.

Квітень — карта Таро "Лицар Кубків"

У квітні на вас чекає справжня романтика. З'явиться шанс як покращити стосунки, що вже існують. А самотнім місяць подарує можливість зустріти особливу людину.

Травень — карта Таро "Імператор" (перевернута)

Карта Таро, що випала вам у квітні, попереджає про надмірний контроль, що не дає вам мислити гнучко. Чесно оцініть, що справді залежить від вас, а що можна делегувати іншим. Те, що втратило сенс і більше не служить вашим цілям, захочеться відпустити, і ви зможете зробити це спокійно й усвідомлено.

Червень — карта Таро "Вісімка Пентаклів" (перевернута)

У червні ви переглянете свій графік і зможете відмовитися від того, що марнує час. Результати приходять швидше там, де ваші кроки мають чіткий намір.

Липень — карта Таро "Король Кубків"

У липні ви будете діяти впевнено й стримано навіть у складних ситуаціях. Вміння не піддаватися емоційним гойдалкам зміцнить довіру людей до вас.

Серпень — карта Таро "Десятка Кубків"

У серпні ви пожинатимете плоди попередніх місяців через дружбу і взаємність. Теплі зв'язки стануть джерелом радості та моральної опори.

Вересень — карта Таро "Четвірка Кубків"

У вересні можливий спад натхнення, але це не поразка, а запрошення переглянути свої прагнення. Ви помітите, що те, що було важливим на початку року, вже потребує нового сенсу.

Жовтень — карта Таро "Король Пентаклів" (перевернута)

Жовтень підсвітить ставлення до грошей і важливість відповідальних рішень. З 21 до 31 жовтня 2026 стабільність зросте завдяки плануванню та контролю над витратами.

Листопад — карта Таро "Повішений" (перевернута)

У листопаді ви перестанете чекати і почнете діяти там, де раніше вагалися. Прогрес важливіший за ідеальність, і цей підхід відкриє нові можливості.

Грудень — карта Таро "Паж Кубків"

З 1 до 12 грудня 2026 ви знайдете відчуття зцілення й оновлення у спілкуванні з близькими. Після 12 грудня чесність із собою допоможе увійти в 2027 рік із відчуттям опори та спокою.

Також зі своїми Таро-прогнозами можуть вже ознайомитися: