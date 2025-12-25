Які знаки Зодіаку сяятимуть від щастя в останні вихідні 2025 року — Таро прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Останні субота та неділя 2025 року обіцяють стати найяскравішим акордом для трьох знаків Зодіаку. За віщуванням карт Таро, поки більшість будуть занурені в передноворічну метушню та справи, ці щасливчики отримають від долі особливі події, що принесуть радість та внутрішню гармонію.

Новини.LIVE розповідає, кому зі знаків Зодіаку пощастить найбільше 27-28 грудня та які поради карт Таро допоможуть закріпити удачу.

Діва — карта Таро "Сонце"

Вам випав один із найпозитивніших арканів у колоді. "Сонце" говорить, що для вас щастя не буде абстрактним, а буде буквальним і дуже земним. На вас можуть чекати особливі новини, що вплинуть не тільки на настрій, а й на найближче майбутнє. У ці вихідні є шанс на примирення з важливою людиною, успішне вирішення питання або несподіваний прибуток. Але Таро попереджають, справжнє щастя приходить туди, де говорять прямо, діють чесно і дозволяють собі радіти без відчуття провини.

Риби — карта Таро "Імператор"

Вихідні принесуть ясніть та відчуття контролю над власними емоціями та рішеннями. Ви відчуєте, що більше не пливете за течією, а самостійно створюєте своє найкраще майбутнє. У цю суботу та неділю можливе важливе рішення щодо майбутнього або домовленість, що може стосуватися стосунків, переїзду, навчання, фінансів або нових умов співпраці. Не бійтеся змін, але йдіть за покликом власного серця.

Лев — карта Таро "Дев'ятка Кубків"

Ці субота та неділя стануть часом, коли ви зможете нарешті "видихнути" та розслабитися. Ви звикли бути сильними й підтримувати інших, але у цей період ваша головна місія — навчитися дозволяти собі мріяти та приймати турботу. Таро говорять, що цього вікенду на вас можуть чекати приємні сюрпризи, подарунки, здійснення бажань, які ви відкладали. Не відмовляйтеся від радості, навіть якщо вона здається "не на часі".

