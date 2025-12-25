Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Щастя поглине ці знаки Зодіаку в останні вихідні 2025 року — Таро

Щастя поглине ці знаки Зодіаку в останні вихідні 2025 року — Таро

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 12:03
Які знаки Зодіаку сяятимуть від щастя в останні вихідні 2025 року — Таро прогноз
Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Останні субота та неділя 2025 року обіцяють стати найяскравішим акордом для трьох знаків Зодіаку. За віщуванням карт Таро, поки більшість будуть занурені в передноворічну метушню та справи, ці щасливчики отримають від долі особливі події, що принесуть радість та внутрішню гармонію.

Новини.LIVE розповідає, кому зі знаків Зодіаку пощастить найбільше 27-28 грудня та які поради карт Таро допоможуть закріпити удачу.

Реклама
Читайте також:
Діва — карта Таро "Сонце"

Вам випав один із найпозитивніших арканів у колоді. "Сонце" говорить, що для вас щастя не буде абстрактним, а буде буквальним і дуже земним. На вас можуть чекати особливі новини, що вплинуть не тільки на настрій, а й на найближче майбутнє. У ці вихідні є шанс на примирення з важливою людиною, успішне вирішення питання або несподіваний прибуток. Але Таро попереджають, справжнє щастя приходить туди, де говорять прямо, діють чесно і дозволяють собі радіти без відчуття провини.

Риби — карта Таро "Імператор"

Вихідні принесуть ясніть та відчуття контролю над власними емоціями та рішеннями. Ви відчуєте, що більше не пливете за течією, а самостійно створюєте своє найкраще майбутнє. У цю суботу та неділю можливе важливе рішення щодо майбутнього або домовленість, що може стосуватися стосунків, переїзду, навчання, фінансів або нових умов співпраці. Не бійтеся змін, але йдіть за покликом власного серця.

Лев — карта Таро "Дев'ятка Кубків"

Ці субота та неділя стануть часом, коли ви зможете нарешті "видихнути" та розслабитися. Ви звикли бути сильними й підтримувати інших, але у цей період ваша головна місія — навчитися дозволяти собі мріяти та приймати турботу. Таро говорять, що цього вікенду на вас можуть чекати приємні сюрпризи, подарунки, здійснення бажань, які ви відкладали. Не відмовляйтеся від радості, навіть якщо вона здається "не на часі".

Також пропонуємо дізнатися інші пророцтва карт Таро

Кому зі знаків Зодіаку пощастить із грошима до кінця цього тижня.

На кого чекає доленосна розмова до кінця 2025 року.

Хто ризикує залишитися з пустим гаманцем до кінця 2025 року.

Які знаки Зодіаку зустрінуть шалене кохання у 2026 році.

Кому чекати на весілля у 2026 році.

гороскоп вихідні прогнози Астрологія знаки Зодіаку 2025 рік
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації