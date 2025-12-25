Какие знаки Зодиака будут сиять от счастья в последние выходные 2025 — Таро прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Последние суббота и воскресенье 2025 года обещают стать самым ярким аккордом для трех знаков Зодиака. По предсказаниям карт Таро, пока большинство будут погружены в предновогоднюю суету и дела, эти счастливчики получат от судьбы особые события, которые принесут радость и внутреннюю гармонию.

Новини.LIVE рассказывает, кому из знаков Зодиака повезет больше всего 27-28 декабря и какие советы карт Таро помогут закрепить удачу.

Дева — карта Таро "Солнце"

Вам выпал один из самых позитивных арканов в колоде. "Солнце" говорит, что для вас счастье не будет абстрактным, а будет буквальным и очень земным. Вас могут ждать особые новости, которые повлияют не только на настроение, но и на ближайшее будущее. В эти выходные есть шанс на примирение с важным человеком, успешное решение вопроса или неожиданную прибыль. Но Таро предупреждают, настоящее счастье приходит туда, где говорят прямо, действуют честно и позволяют себе радоваться без чувства вины.

Рыбы — карта Таро "Император"

Выходные принесут ясность и ощущение контроля над собственными эмоциями и решениями. Вы почувствуете, что больше не плывете по течению, а самостоятельно создаете свое лучшее будущее. В эту субботу и воскресенье возможно важное решение относительно будущего или договоренность, которая может касаться отношений, переезда, обучения, финансов или новых условий сотрудничества. Не бойтесь перемен, но идите по зову собственного сердца.

Лев — карта Таро "Девятка Кубков"

Эти суббота и воскресенье станут временем, когда вы сможете наконец "выдохнуть" и расслабиться. Вы привыкли быть сильными и поддерживать других, но в этот период ваша главная миссия — научиться позволять себе мечтать и принимать заботу. Таро говорят, что в этот уикенд вас могут ждать приятные сюрпризы, подарки, исполнение желаний, которые вы откладывали. Не отказывайтесь от радости, даже если она кажется "не ко времени".

