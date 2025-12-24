Каким знакам Зодиака грозят мелкие проблемы до 28 декабря 2025 — Таро прогноз

Видео
Этим знакам Зодиака грозят мелкие проблемы до 28 декабря — Таро

Этим знакам Зодиака грозят мелкие проблемы до 28 декабря — Таро

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 12:20
Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Мистические карты Таро приготовили важное предупреждение для трех знаков Зодиака — до 28 декабря они могут столкнуться с мелкими неурядицами. Несмотря на то, что эти неприятности не будут фатальными, они способны испортить настроение, планы или создать напряжение в общении. Но и этого можно избежать, если знать, как действовать.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, кто из знаков Зодиака столкнется с мелкими трудностями до 28 декабря и как их побороть.

Овен — карта Таро "Четверка Мечей"

На этой неделе вы с головой погрузились в дела и работу, но не дали себе достаточного времени для восстановления сил и энергии. Выпавшая вам карта говорит о напряжении, проблемах с концентрацией, планированием времени и эмоциональным истощением. Лучшее, что вы можете сделать, чтобы не выгореть до конца недели, позволить себе короткие паузы без чувства вины. Составьте список дел и действуйте по нему, но без спешки. Распознавайте первые сигналы переутомления — это самая сильная профилактика от ошибок.

Рак — карта Таро "Тройка Пентаклей" (перевернутая)

Таро говорят о зоне совместной работы и ожиданиях от людей. Вы можете надеяться на поддержку или результат, который другие понимают иначе. До 28 декабря могут появляться мелкие неурядицы в совместных планах, распределении ролей, диалогах или договоренностях, которые "зависают в воздухе". Проговаривайте свои ожидания четко, без намеков. Если чувствуете, что вас не слышат — повторите спокойно, но конкретнее. Неделя не разрушает партнерств, а просто подсвечивает места, которые нуждаются в уточнениях.

Скорпион — карта Таро "Восьмерка Пентаклей" (перевернутая)

Вам на этой неделе карты Таро говорят о внутреннем давлении быть "лучше самих себя", что незаметно истощает. До 28 декабря могут возникать мелкие неурядицы, связанные с ощущением, что все делается недостаточно хорошо. Из-за желания довести до идеала возможны задержки, раздражение, энергетический спад, откладывание важного. Восстановите контакт с собой: прогулка, тишина, сон, простая забота о базовых потребностях вернут вам силу.

гороскоп прогнозы Астрология знаки Зодиака карты Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
