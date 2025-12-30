Гороскоп Таро на 2026 рік для Козерога — що чекає у коханні, кар'єрі та фінансах

Ворожіння на картах Таро для Козерога. Колаж: Новини.LIVE

Новий 2026 рік для Козерога пройде під картою Таро "П'ятірка Кубків", яка символізує важливі зміни, емоційні уроки та пошук цінностей. Це буде час, коли необхідно відпустити минуле для того, щоб побудувати щасливі теперішнє та майбутнє.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, що віщують карти Таро Козерогам у коханні, кар'єрі та фінансах у новому 2026 році.

Січень — карта Таро "Двійка Жезлів" (перевернута)

"Двійка Жезлів" у перевернутому вигляді попереджає вас про можливі вагання через страх. З 1 до 12 січня 2026 ви працюватимете над внутрішньою ясністю, а з 15 по 20 січня відчуєте полегшення у рішеннях. Не відкладайте справи на потім та займайтеся плануванням.

Лютий — карта Таро "Вежа"

Лютий принесе несподівані події, які змусять вас покращити своє життя. Саме початок місяця подарує необхідну ясність. Коли Сатурн увійде в Овна 14 лютого, ви будете готові звернути увагу на дім та свій комфорт. А до кінця зими вам варто діяти усвідомлено, не поспіхом.

Березень — карта Таро "П'ятірка Жезлів"

З 1 по 10 березня вас можуть чекати напружені розмови, але водночас вони будуть чесними. У середині місяця ви побачите справжню цінність стосунків. До кінця місяця ви вже точно будете знати, хто з оточення додає сили, а хто — виснажує.

Квітень — карта Таро "Сімка Жезлів"

Квітень перевірить вашу внутрішню стійкість. З 1 по 5 квітня може бути виклик вашим межам, але саме це зміцнить вашу впевненість. Після 18 квітня напруга піде на спад. "Сімка Жезлів" радить не плутати твердість із жорсткістю — ваша сила звучить переконливо саме через спокій і послідовність.

Травень — карта Таро "Лицар Мечів" (перевернута)

Карта, що випала вам у травні, говорить про самоконтроль, особливо у спілкуванні. Слова впливатимуть на стосунки сильніше, ніж дії. Тому важливо не діяти імпульсивно. До кінця місяця ви зрозумієте, наскільки корисними є тиша та роздуми для покращення ваших стосунків.

Червень — карта Таро "Сила" (перевернута)

У червні ваше тіло та психіка проситимуть про перепочинок. Карта Таро каже: ви занадто виснажуєтеся, бо компенсуєте втому, а не повноцінно відпочиваєте. Правильний та якісний відпочинок поверне вам ресурс, навіть якщо спершу супроводжуватиметься провиною.

Липень — карта Таро "Вісімка Жезлів"

Липнева карта Таро "Вісімка Жезлів" символізує ланцюг стрімких подій, що потребують вашої уважності й швидких рішень. Ви можете відчувати внутрішнє протиріччя між потребою діяти оперативно та бажанням працювати без виснаження. З 1 до 25 липня ви зумієте вирівнювати кроки з власними намірами. Напередодні ретроградного Сатурна, що стартує 26 липня і триватиме до 10 грудня, ви вчитиметеся керувати часом за своїм внутрішнім відчуттям правильного, а не під тиском ззовні. Липень стане точкою зростання, що зміцнить ваш характер і підготує до важливих результатів наприкінці року.

Серпень — карта Таро "Дурень" (перевернута)

У серпні ви діятимете мудро та рішуче. Оскільки Сатурн ретроградний, вам варто прислухатися до свого внутрішнього голосу. У першій половині місяця ви можете отримати дуже спокусливі пропозиції, але є ризик, що вони не відповідатимуть вашим цілям. Не поспішайте без знання фактів.

Вересень — карта Таро "Паж Пентаклів" (перевернута)

Вересень підштовхне до ревізії професійних і життєвих цілей. Не бійтеся звертатися по пораду, щоб ухвалити рішення. Нові знання захистять вас від помилок минулого.

Жовтень — карта Таро "Двійка Пентаклів"

Жовтень стане місяцем балансу. Ви побачите, коли берете на себе забагато. До кінця місяця ви позбудетеся тягаря, звільнивши час для важливішого. Керування часом стане вашим помітним здобутком 2026 року.

Листопад — карта Таро "Сімка Пентаклів" (перевернута)

У листопаді ви переглядатимете рішення, прийняті раніше. Карта Таро спонукає оцінити, чи варті поставлені цілі вашої енергії. До 30 листопада ви зможете вирівняти графік і прибрати одну неефективну звичку, що краде ресурс. Невеликі зміни зараз — великі результати потім.

Грудень — карта Таро "Трійка Мечів"

Грудень — місяць емоційного підбиття підсумків. До 20 грудня ви можете себе надмірно критикувати. Але після 21 грудня, коли Сонце увійде в Козеріг, відкриється новий сонячний цикл — ваш час перезапуску й особистого росту. 25 грудня, з входом Меркурія в Козеріг, запишіть усе, що пройшли й здолали. Ви побачите: шлях був не про втрати, а про силу, що проросла крізь них. Кінець року подарує емоційну рівновагу та розуміння себе.

