Які знаки Зодіаку будуть найщасливішими в новорічну ніч 2026 — Таро прогноз

Новій рік для кожного з нас особливий час, коли можна сміливо мріяти та будувати грандіозні плани. Ця новорічна ніч буде мати надзвичайно потужну енергію, що здатна запустити позитивні зміни. За віщуванням карт Таро, енергія ночі з 31 грудня 2025 на 1 січня 2026 найбільше вплине на три знаки Зодіаку. Саме для них відкриється портал удачі. Щастя проявиться не в абстрактних речах, а у реальних подіях.

Новини.LIVE розповідає, які знаки Зодіаку будуть найщасливішими у новорічну ніч 2026.

Знаки Зодіаку, яким на Новий рік 2026 щастя постукає у двері

Стрілець — карта Таро "Колесо Фортуни"

Святкова ніч, за віщуванням Таро, може принести вам несподівані повороти долі. Втім, вони обіцяють позитивні зміни. Можливо саме на Новий рік відбудеться важлива розмова, зізнання або новина, що змусить вас повірити у диво. Довіртеся серцю та дайте хорошим подіям статися.

Телець — карта Таро "Сонце"

"Сонце" — одна з найпозитивніших карт, що обіцяє життєву енергію, ясність та тепло. Свято ви зустрінете з відчуттям, що ви на своєму місці. Новорічна ніч може принести несподіваний комплімент, подарунок зі змістом, відверту розмову, що закінчиться сміхом та змусить вас світитися від щастя яскравіше за сонце. Не стримуйте щирих емоцій і кажіть вголос слова подяки тим, хто поруч.

Риби — карта Таро "Туз Кубків"

Карта, що вам випала, символізує нові починання або важливі зміни у сфері кохання. Можливо саме у новорічну ніч вам зізнаються у почуттях, зроблять пропозицію або ж ви наважитеся вивести свої стосунки на новий рівень. Також не виключено, що саме на Новий рік ви дізнаєтесь про поповнення в родині. Якщо ви відчуєте імпульс сказати важливе або підтримати того, хто відкривається вам, зробіть це без страху.

