Праздники Новогодняя ночь будет для этих знаков Зодиака счастливой по Таро

Новогодняя ночь будет для этих знаков Зодиака счастливой по Таро

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 11:03
Какие знаки Зодиака будут счастливыми в новогоднюю ночь 2026 — Таро прогноз
Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Новый год для каждого из нас особое время, когда можно смело мечтать и строить грандиозные планы. Эта новогодняя ночь будет иметь чрезвычайно мощную энергию, которая способна запустить положительные изменения. По предсказанию карт Таро, энергия ночи с 31 декабря 2025 на 1 января 2026 больше всего повлияет на три знака Зодиака. Именно для них откроется портал удачи. Счастье проявится не в абстрактных вещах, а в реальных событиях.

Новини.LIVE рассказывает, какие знаки Зодиака будут самыми счастливыми в новогоднюю ночь 2026.

Знаки Зодиака, которым на Новый год 2026 счастье постучится в дверь

Стрелец — карта Таро "Колесо Фортуны"

Праздничная ночь, по предсказаниям Таро, может принести вам неожиданные повороты судьбы. Впрочем, они сулят положительные перемены. Возможно именно на Новый год состоится важный разговор, признание или новость, которая заставит вас поверить в чудо. Доверьтесь сердцу и дайте хорошим событиям произойти.

Телец — карта Таро "Солнце"

"Солнце" — одна из самых позитивных карт, обещающая жизненную энергию, ясность и тепло. Праздник вы встретите с ощущением, что вы на своем месте. Новогодняя ночь может принести неожиданный комплимент, подарок со смыслом, откровенный разговор, который закончится смехом и заставит вас светиться от счастья ярче солнца. Не сдерживайте искренних эмоций и говорите вслух слова благодарности тем, кто рядом.

Рыбы — карта Таро "Туз Кубков"

Карта, которая вам выпала, символизирует новые начинания или важные изменения в сфере любви. Возможно именно в новогоднюю ночь вам признаются в чувствах, сделают предложение или же вы решитесь вывести свои отношения на новый уровень. Также не исключено, что именно на Новый год вы узнаете о пополнении в семье. Если вы почувствуете импульс сказать важное или поддержать того, кто открывается вам, сделайте это без страха.

гороскоп Астрология знаки Зодиака новогодняя ночь карты Таро Новый год 2026
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
