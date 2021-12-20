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В Україну повернеться тепло з відлигою: синоптикиня назвала дату

Суспільство
21 грудня 05:10
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Протягом робочого тижня в країні міцнішатимуть морози
В Україну повернеться тепло з відлигою: синоптикиня назвала дату

Наприкінці поточного тижня, у п’ятницю, 24-го грудня, в Україну знову прийде потепління. Зокрема, очікується відлига.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Telegram.

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Потепління в Україні

Відомо, що протягом тижня в Україні міцнішатимуть морози. Температура вночі опускатиметься до -9…-16 градусів, подекуди - до -18 градусів. Вдень - -5…-12 градусів за Цельсієм.

Така погода продовжуватиметься до 24-го грудня, після чого атмосферні фронти принесуть потепління. Разом з ним в Україну прийдуть мокрий сніг з дощем та сильний вітер.

Інші новини про погоду:

  • Через надходження повітряних мас і холодного арктичного повітря з Півночі та північних широт, цього тижня в Україні буде доволі холодно та морозно. Детальний прогноз - у матеріалі.
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Автор публікації
Ярослав Коджушко
У 2018 році закінчив Сумський Державний університет за спеціальністю “Реклама і PR”. Тоді ж переїхав із Сум до Києва, де відразу знайшов себе у журналістиці, а пізніше отримав магістра за цим фахом у рідному СумДу. Захоплююся кінематографом і понад 2 роки писав про нього на Bigmir.net, там і працював кінокритиком. Від початку пандемії вирішив, що треба рухатися далі і розширювати спектр тем. Так згодом і потрапив у Live.Network.
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