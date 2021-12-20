В Україну повернеться тепло з відлигою: синоптикиня назвала дату

Наприкінці поточного тижня, у п’ятницю, 24-го грудня, в Україну знову прийде потепління. Зокрема, очікується відлига.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Telegram.
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Відомо, що протягом тижня в Україні міцнішатимуть морози. Температура вночі опускатиметься до -9…-16 градусів, подекуди - до -18 градусів. Вдень - -5…-12 градусів за Цельсієм.
Така погода продовжуватиметься до 24-го грудня, після чого атмосферні фронти принесуть потепління. Разом з ним в Україну прийдуть мокрий сніг з дощем та сильний вітер.