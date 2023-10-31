Вперше в історії вчені виростили ембріони ссавців у космосі

Вперше в історії вчені виростили ембріони у космосі без впливу гравітації
Людство століттями мріє мандрувати космосом та колонізувати інші світи. Проте, щоб цього досягти, слід вирішити одну з важливих задач — розмноження у космосі в умовах мікрогравітації. Перший крок у цьому напрямку вчені вже зробили — уперше в історії їм вдалося виростити ембріони мишей за межами планети Земля.
Даний експеримент на Міжнародній космічній станції (МКС) проводила команда дослідників з Японії, свою наукову працю вони представили в журналі iScience, пише IFLScience.
Як дослідники проводили свій експеримент
Науковці відправили заморожені ембріони мишей на МКС, щоб з'ясувати, наскільки здатні ембріони ссавців розвиватися в умовах мікрогравітації.
Ці ембріони перед виправлянням у космос запліднили та розвинули їх до двоклітинної стадії. Уже на станції астронавти розморозили ембріони та продовжили їхнє вирощування у спеціально створеному для цього пристрої.
Впродовж чотирьох днів зиготам дозволяли рости та розвиватися, перетворюючись на бластоцисти — сукупність клітин, які зазвичай розвивалися б у плід і плаценту.
Потім їх повернули назад на Землю для подальшого вивчення.
Що показав експеримент вчених
За заявою японських вчених, їхнє дослідження підтверджує, що ссавці, зокрема й люди, здатні розмножуватися в умовах космосу. Тож, люди потенційно мають можливість розмножуватися в умовах мікрогравітації, під час тривалих подорожей на Марс і на інші планети.
Результати показали, що ембріони гризунів, принаймні на початковому етапі можуть вижити в несприятливих умовах космосу.
Також вчені підтвердили, що гравітація не чинить істотного впливу на розвиток ембріонів. Хоча не всі з них вижили. Але ті, що вижили, показали високу здатність до подальшого розвитку.
Вивчення продовжується
За словами дослідників, ембріони вже доставлені назад на Землю, тож наступним кроком буде їх детальне вивчення. Адже необхідно точно встановити, чи відбулися якісь істотні зміни у ДНК.
Учені хочуть трансплантувати ембріони, вирощені в умовах мікрогравітації, мишам, щоб подивитися, чи зможуть вони народити нормальних дитинчат. Тобто поки що вчені не знають, до чого призведе внутрішньоутробний розвиток плода в умовах космосу, але результати обнадіюють. Команда зацікавлена у проведенні подальших досліджень у цій галузі.
Варто зауважити, що у минулому дослідники продемонстрували, також на мишах, що політ у космос не вплинув на фертильність самців мишей або здоров’я потомства, яке вони зачали, повернувшись на Землю.
Раніше ми розповідали, що компанія SpaceBorn United з Нідерландів розробила мініатюрний інкубатор, який готовий до запуску в космос, щоб виростити дитину за межами Землі.
Також ми писали, що дослідники знайшли ссавців, здатних жити на Марсі.
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