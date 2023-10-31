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Вперше в історії вчені виростили ембріони у космосі без впливу гравітації

31 жовтня 2023 22:14
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Вперше в історії вчені виростили ембріони ссавців у космосі
Ембріон у космосі над Землею. Фото: Новини.LIVE
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Людство століттями мріє мандрувати космосом та колонізувати інші світи. Проте, щоб цього досягти, слід вирішити одну з важливих задач — розмноження у космосі в умовах мікрогравітації. Перший крок у цьому напрямку вчені вже зробили — уперше в історії їм вдалося виростити ембріони мишей за межами планети Земля. 

Даний експеримент на Міжнародній космічній станції (МКС) проводила команда дослідників з Японії, свою наукову працю вони представили в журналі iScience, пише IFLScience.

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Як дослідники проводили свій експеримент 

Науковці відправили заморожені ембріони мишей на МКС, щоб з'ясувати, наскільки здатні ембріони ссавців розвиватися в умовах мікрогравітації.

Ці ембріони перед виправлянням у космос запліднили та розвинули їх до двоклітинної стадії. Уже на станції астронавти розморозили ембріони та продовжили їхнє вирощування у спеціально створеному для цього пристрої.

Впродовж чотирьох днів зиготам дозволяли рости та розвиватися, перетворюючись на бластоцисти — сукупність клітин, які зазвичай розвивалися б у плід і плаценту.

Потім їх повернули назад на Землю для подальшого вивчення.

Що показав експеримент вчених 

За заявою японських вчених, їхнє дослідження підтверджує, що ссавці, зокрема й люди, здатні розмножуватися в умовах космосу. Тож, люди потенційно мають можливість розмножуватися в умовах мікрогравітації, під час тривалих подорожей на Марс і на інші планети.

Результати показали, що ембріони гризунів, принаймні на початковому етапі можуть вижити в несприятливих умовах космосу.

Також вчені підтвердили, що гравітація не чинить істотного впливу на розвиток ембріонів. Хоча не всі з них вижили. Але ті, що вижили, показали високу здатність до подальшого розвитку.

 

Вперше в історії вчені виростили ембріони ссавців у космосі
Порівняння контрольної групи та бластоцист під дією мікрогравітації. Зображення: iScience

Вивчення продовжується 

За словами дослідників, ембріони вже доставлені назад на Землю, тож наступним кроком буде їх детальне вивчення. Адже необхідно точно встановити, чи відбулися якісь істотні зміни у ДНК. 

Учені хочуть трансплантувати ембріони, вирощені в умовах мікрогравітації, мишам, щоб подивитися, чи зможуть вони народити нормальних дитинчат. Тобто поки що вчені не знають, до чого призведе внутрішньоутробний розвиток плода в умовах космосу, але результати обнадіюють. Команда зацікавлена у проведенні подальших досліджень у цій галузі.

Варто зауважити, що у минулому дослідники продемонстрували, також на мишах, що політ у космос не вплинув на фертильність самців мишей або здоров’я потомства, яке вони зачали, повернувшись на Землю. 

Раніше ми розповідали, що компанія SpaceBorn United з Нідерландів розробила мініатюрний інкубатор, який готовий до запуску в космос, щоб виростити дитину за межами Землі.

Також ми писали, що дослідники знайшли ссавців, здатних жити на Марсі.

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