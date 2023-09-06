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Народжений у космосі: вчені думають про зачаття дитини в умовах гравітації

6 вересня 2023 02:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Народжений у космосі: вчені думають про зачаття дитини в умовах гравітації
Ембріон людини. Ілюстративне фото: depositphotos.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Компанія SpaceBorn United з Нідерландів розробила мініатюрний інкубатор, який готовий до запуску в космос. Зайдяки йому науковці планують оцінити здатність людства розмножуватися за межами Землі. 

Докладніше про свій проєкт розповів керівник компанії Егберт Едельбрук виданню Science Focus.

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Народжений у космосі

У компанії заявляють, що хочвуть здійснити зачаття і ранній розвиток ембріонів у космосі. Адже народження дітей, наприклад, на Марсі, зможе зробити такі колонії незалежними і більш самодостатніми.

"Ми хочемо створити штучні утроби, оскільки вони можуть сприяти вирішенню проблеми народження дітей у космосі. Але спочатку ми проводитимемо випробування на ембріонах ссавців, але згодом ми перейдемо і до ембріонів людини", — розповідає Едельбрук.

Протягом найближчих кількох років вчені хочуть здійснити зачаття в космосі, з подальшим розвитком ембріона в умовах невагомості.

"У цьому інкубаторі можна запрограмувати весь процес зачаття. Наш перший прототип готовий до польоту в космос", — заявляє вчений.

Нагадаємо, за останні роки компанією SpaceX було запущено 5005 космічних апаратів. З них 4661 наразі перебуває на навколоземній орбіті, а експлуатується — 3936 супутників.

Експерти визнають, що сформоване угруповання Starlink вже є значним досягненням. Однак компанія SpaceX зупинятись на цьому не збирається.

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