Народжений у космосі: вчені думають про зачаття дитини в умовах гравітації

Ембріон людини. Ілюстративне фото: depositphotos.com

Компанія SpaceBorn United з Нідерландів розробила мініатюрний інкубатор, який готовий до запуску в космос. Зайдяки йому науковці планують оцінити здатність людства розмножуватися за межами Землі.

Докладніше про свій проєкт розповів керівник компанії Егберт Едельбрук виданню Science Focus.

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Народжений у космосі

У компанії заявляють, що хочвуть здійснити зачаття і ранній розвиток ембріонів у космосі. Адже народження дітей, наприклад, на Марсі, зможе зробити такі колонії незалежними і більш самодостатніми.

"Ми хочемо створити штучні утроби, оскільки вони можуть сприяти вирішенню проблеми народження дітей у космосі. Але спочатку ми проводитимемо випробування на ембріонах ссавців, але згодом ми перейдемо і до ембріонів людини", — розповідає Едельбрук.

Протягом найближчих кількох років вчені хочуть здійснити зачаття в космосі, з подальшим розвитком ембріона в умовах невагомості.

"У цьому інкубаторі можна запрограмувати весь процес зачаття. Наш перший прототип готовий до польоту в космос", — заявляє вчений.

Нагадаємо, за останні роки компанією SpaceX було запущено 5005 космічних апаратів. З них 4661 наразі перебуває на навколоземній орбіті, а експлуатується — 3936 супутників.

Експерти визнають, що сформоване угруповання Starlink вже є значним досягненням. Однак компанія SpaceX зупинятись на цьому не збирається.