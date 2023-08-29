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Штучний інтелект шукатиме розумне життя у космосі

29 серпня 2023 00:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Штучний інтелект шукатиме розумне життя у космосі
Штучний інтелект працює над математичними формулами. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вчені навчили штучний інтелект шукати розумне життя у космосі. Нині там працює два телескопи нового покоління й до кінця десятиліття науковці запустять ще кілька. 

Про це пише видання Universe Today.

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Науковці вважають, що завдяки ШІ можна виявити аномалії у біологічних і хімічних сигнатурах. З їхньою допомогою можна знайти у Всесвіті сліди життя, що виникло на основі зовсім інших принципів, ніж на Землі. 

Під час експерименту вчені позначили одну з хімічних сполук аномальною і навчили алгоритм коректно виявляти планети з водою в атмосфері як аномальні. Потім повторили досвід із газами. Вони застосовували два різні методи машинного навчання, обидва дали чудовий результат.

Зауважимо, на сьогодні підтверджено 5496 екзопланет у 4096 системах, ще 9820 кандидатів очікують підтвердження. 

Нагадаємо, штучний інтелект навчився зчитувати паролі за звуком клавіатури. Науковці з Корнельського університету США представили метод злому на основі штучного інтелекту. Він аналізує звуки клавіатури, а потім може передбачати паролі з точністю більше ніж 90%.

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