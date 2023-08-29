Штучний інтелект шукатиме розумне життя у космосі

Штучний інтелект працює над математичними формулами. Фото: Google

Вчені навчили штучний інтелект шукати розумне життя у космосі. Нині там працює два телескопи нового покоління й до кінця десятиліття науковці запустять ще кілька.

Про це пише видання Universe Today.

Читайте також:

ШІ шукатиме у космосі розумне життя

Науковці вважають, що завдяки ШІ можна виявити аномалії у біологічних і хімічних сигнатурах. З їхньою допомогою можна знайти у Всесвіті сліди життя, що виникло на основі зовсім інших принципів, ніж на Землі.

Під час експерименту вчені позначили одну з хімічних сполук аномальною і навчили алгоритм коректно виявляти планети з водою в атмосфері як аномальні. Потім повторили досвід із газами. Вони застосовували два різні методи машинного навчання, обидва дали чудовий результат.

Зауважимо, на сьогодні підтверджено 5496 екзопланет у 4096 системах, ще 9820 кандидатів очікують підтвердження.

Нагадаємо, штучний інтелект навчився зчитувати паролі за звуком клавіатури. Науковці з Корнельського університету США представили метод злому на основі штучного інтелекту. Він аналізує звуки клавіатури, а потім може передбачати паролі з точністю більше ніж 90%.