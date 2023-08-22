Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Наука arrow Штучний інтелект витісняє працівників: які професії під загрозою arrow

Штучний інтелект витісняє працівників: які професії під загрозою

22 серпня 2023 01:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Штучний інтелект витісняє працівників: які професії під загрозою
Розробка штучного інтелекту. Фото ілюстративне: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У світі через штучний інтелект практично 40% працівників змушені будуть освоїти нові навички. Загалом він вплине на розподіл професій та на робочу силу.

Про це заявляють експерти IBM Institute for Business Value, спираючись на нові дослідження на цю тему. 

Читайте також:

Штучний інтелект змінює роботу

Експерти стверджують, що керівники компаній уже стикаються з низкою кадрових проблем. Це і брак навичок, і очікування співробітників. Керівники заявляють, що 40% робочої сили потрібно буде перенавчати уже через три роки.

За підрахунками експертів, з новими умовами зіштовхнуться 1,4 млрд працівників із 3,4 мільярда по всьому світу.

Зазначається, що найбільше додаткових навичок портребуватимуть працівники творчих професій. 

Нагадаємо, до кінця поточного року у світі розпочнеться серійне виробництво робота-гуманоїда GR-1 на основі штучного інтелекту. Таке амбітне завдання поставила собі китайська компанія Fourier Intelligence.

У компанії зазначають, що робота над GR-1 розпочалася чотири роки тому. Уперше розробку змогли поставити на ноги і змусити ходити у 2022-му році. Зараз він може переміщатися зі швидкістю 5 км/год і нести вантаж вагою до 50 кг.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

None

Головні новини України 21 серпня: базування F-16 та оборонні домовленості

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз