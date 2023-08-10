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ШІ навчився "зламувати" паролі: як захистити свої дані

10 серпня 2023 13:49
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
ШІ навчився "зламувати" паролі: як захистити свої дані
Жінка працює на ноутбуці. Ілюстративне фото: pexels.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Британські вчені навчили штучний інтелект викрадати дані за допомогою розпізнавання звуків натискання клавіш на клавіатурі. Так, ШІ може вгадати введену комбінацією з точністю до 95%.

Про це пише The Guardian.

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Що відомо про уміння ШІ розпізнавати звуки клавіатури

Команда британських дослідників та програмістів виявила, що штучний інтелект може визначити, які клавіші натискаються, підслуховуючи звук набору тексту.

Дослідники натискали кожну з 36 клавіш на ноутбуці, включаючи всі літери та цифри, 25 разів поспіль, використовуючи різні пальці та з різним тиском. Звуки записувалися як під час виклику Zoom, так і на смартфон, розміщений на невеликій відстані від клавіатури. Потім команда передала частину даних у систему машинного навчання, яка з часом навчилася розпізнавати особливості акустичних сигналів, пов’язаних з кожною клавішею.

Хоча незрозуміло, які підказки використовувала система, Джошуа Гаррісон, перший автор дослідження з Даремського університету, сказав, що, можливо на якість розпізнавання впливало те, наскільки близько розташовані клавіші до краю клавіатури.

"Ця позиційна інформація може бути головною рушійною силою різних звуків", — сказав він.

Потім ШІ перевірили на решті даних. Результати показали, що система могла точно визначити  клавішу за звуком в 95% випадків, коли запис здійснювався під час телефонного дзвінка, і в 93% випадків, коли запис здійснювався під час виклику Zoom.

Це дослідження не є першим, яке показує, що натискання клавіш можна розпізнати за звуком. Однак команда вчених каже, що їх робота використовує найсучасніші методи та підкреслює необхідність дбати про власну безпеку.

Адже ноутбуки у громадських місцях  піддаються високому ризику крадіжки даних.  Подібні методи прослуховування можуть бути застосовані до будь-якої клавіатури.

Як вберегтися від крадіжки даних

Дослідники додають, що існує кілька способів зменшити ризик таких акустичних "атак на бічних каналах", включаючи вибір біометричних паролів, де це можливо, або активацію двоетапної системи перевірки.

До того ж вони кажуть, що гарною ідеєю буде використовувати клавішу Shift для створення суміші великих і нижніх регістрів або чисел і символів.

"Дуже важко зрозуміти, коли хтось відпускає клавішу перемикання передач", — сказав Гаррісон.

Водночас професор Фен Хао з Університету Уоріка сказав, що людям слід бути обережними і не вводити конфіденційні повідомлення, включаючи паролі, на клавіатурі під час виклику Zoom.

"Крім звуку, візуальні зображення тонких рухів плеча та зап’ястка також можуть виявляти інформацію з бічного каналу про клавіші, які набираються на клавіатурі, навіть якщо клавіатуру не видно з камери", — пояснив він.

Нагадаємо, вчені зробили неочікуване відкриття, яке змінить наше уявлення про ґрунт.

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