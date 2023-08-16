Вже цьогоріч на ринку з’являться перші у світі серійні роботи-гуманоїди

Роботи-гуманоїди. Фото: Google

До кінця поточного року у світі розпочнеться серійне виробництво робота-гуманоїда GR-1 на основі штучного інтелекту. Таке амбітне завдання поставила собі китайська компанія Fourier Intelligence.

Про це повідомляє видання Southern China Morning Post.

Читайте також:

Виробництво роботів

У компанії зазначають, що робота над GR-1 розпочалася чотири роки тому. Уперше розробку змогли поставити на ноги і змусити ходити у 2022-му році. Зараз він може переміщатися зі швидкістю 5 км/год і нести вантаж вагою до 50 кг.

За словами виконавчого директора Fourier Intelligence Алекса Гу, роботів-гуманоїдів можна використовувати для догляду за літніми людьми, з освітньою метою і для приймання гостей у громадських місцях.

У компанії також зазначають, що до 2024 року на ринку будуть представлені "тисячі одиниць" роботів-гуманоїдів.

Нагадаємо, українська компанія Temerland презентувала прототип роботизованої гусеничної платформи Scorpion 2. Для виконання бойових завдань її можуть використовувати як наземні війська, так і війська протиповітряної оборони. Її призначення — це вогнева підтримка.

У мирний час Scorpion 2 можна переобладнати під аграрний дрон або зробити з нього роботизованого "помічника" для співробітників ДСНС.