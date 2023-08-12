В Китае на смартфонах Xiaomi блокируют Telegram

Смартфон Xiaomi. Фото: google

В Китае на смартфонах Xiaomi начали блокировать платформу для обмена сообщениями Telegram. При загрузке ее обозначают как "опасное приложение".

Об этом сообщает издание Bleeping Computer.

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Предыстория

Xiaomi блокирует Telegram на устройствах, использующих систему MIUI и интерфейс прошивки.

Известно, что выпустив MIUI 13 в 2022 году, компания дополнительно добавила новую функцию безопасности, чтобы блокировать запуск вредоносных программ. Однако нововведение столкнулось с критикой — пользователи восприняли это как попытку отслеживать все их действия и цензурировать программы.

Что не так с Telegram

Кроме того, в последнее время на устройствах Xiaomi блокируется приложение Telegram, обозначая его как опасную программу в Китае.

В попытках установить платформу для общения, пользователи получают следующее предупреждение: "Приложение не прошло проверку безопасности Xiaomi. Это приложение является мошенническим, и его использование может привести к таким рискам, как мошеннические отчисления или необоснованное использование. По соображениям безопасности советуем активировать меры безопасности, чтобы обеспечить безопасность программ и защитить от рискованных программ".

По данным издания, такая блокировка, вероятно, указывает на то, что китайское правительство хочет создать большее ограничение свободы слова и личной конфиденциальности.

Напомним, в Китае могут ограничить использование технологии распознавания лица. Так, во вторник, 8 августа, регулятор киберпространства КНР заявил, что выпустил проект правил по надзору за безопасностью этой технологии в стране.