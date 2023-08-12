В Китае на смартфонах Xiaomi блокируют Telegram: в чем причина
В Китае на смартфонах Xiaomi начали блокировать платформу для обмена сообщениями Telegram. При загрузке ее обозначают как "опасное приложение".
Об этом сообщает издание Bleeping Computer.
Предыстория
Xiaomi блокирует Telegram на устройствах, использующих систему MIUI и интерфейс прошивки.
Известно, что выпустив MIUI 13 в 2022 году, компания дополнительно добавила новую функцию безопасности, чтобы блокировать запуск вредоносных программ. Однако нововведение столкнулось с критикой — пользователи восприняли это как попытку отслеживать все их действия и цензурировать программы.
Что не так с Telegram
Кроме того, в последнее время на устройствах Xiaomi блокируется приложение Telegram, обозначая его как опасную программу в Китае.
В попытках установить платформу для общения, пользователи получают следующее предупреждение: "Приложение не прошло проверку безопасности Xiaomi. Это приложение является мошенническим, и его использование может привести к таким рискам, как мошеннические отчисления или необоснованное использование. По соображениям безопасности советуем активировать меры безопасности, чтобы обеспечить безопасность программ и защитить от рискованных программ".
По данным издания, такая блокировка, вероятно, указывает на то, что китайское правительство хочет создать большее ограничение свободы слова и личной конфиденциальности.
Напомним, в Китае могут ограничить использование технологии распознавания лица. Так, во вторник, 8 августа, регулятор киберпространства КНР заявил, что выпустил проект правил по надзору за безопасностью этой технологии в стране.