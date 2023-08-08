У Китаї встановлять контроль за використанням технології розпізнавання обличчя

Жінка користується смартфоном. Ілюстративне фото: pexels.com

У Китаї можуть обмежити використання технології розпізнавання обличчя. Так, у вівторок, 8 серпня, регулятор кіберпростору КНР заявив, що випустив проєкт правил для нагляду за безпекою цієї технології в країні.

Про це пише Reuters.

Читайте також:

Що змінять правила використання технології розпізнавання облич

У проєкті регулятора кіберпростору Китаю сказано, що технологію розпізнавання обличчя можна використовувати лише для обробки інформації про обличчя. Отримання таких даних можливо буде лише за умови дотриманням суворих заходів захисту.

"Для використання технології також потрібна буде згода особи", — йдеться в заяві Управління кіберпростору Китаю.

До того ж збирати інформацію про обличчя можна буде тільки тоді, коли в цьому є справжня необхідність.

"Якщо існують інші доступні рішення для технології небіометричної ідентифікації, які можуть досягти тієї ж мети або задовольнити еквівалентні бізнес-вимоги, пріоритет слід віддати вибору такого рішення технології небіометричної ідентифікації", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, стало відомо, що Китай підтримує новий раунд переговорів щодо пошуку миру в Україні.

Також ми писали, що між РФ і Китаєм виник скандал через інцидент на кордоні.

Водночас Apple виведе свої потужності з Китаю через протести працівників заводу.