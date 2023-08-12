Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Техно arrow Науковці розробили бойового робота Scorpion 2, який здатний сам вести вогонь arrow

Науковці розробили бойового робота Scorpion 2, який здатний сам вести вогонь

12 серпня 2023 01:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Науковці розробили бойового робота Scorpion 2, який здатний сам вести вогонь
Наземний дрон Scorpion 2. Фото: Армія інформ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Українська компанія Temerland презентувала прототип роботизованої гусеничної платформи Scorpion 2. Для виконання бойових завдань її можуть використовувати як наземні війська, так і війська протиповітряної оборони. Її призначення — це вогнева підтримка.

Про це повідомляє компанія Temerland на на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також:

Бойовий робот Scorpion 2

Повідомляєься, що ця гусенична платформа багатофункціональна. У мирний час Scorpion 2 можна переобладнати під аграрний дрон або зробити з нього роботизованого "помічника" для співробітників ДСНС.

Технічні характеристики наземного дрона "Scorpion 2":

  • споряджена маса — 750 кг;
  • ширина — 1,2 м;
  • довжина — 2 м;
  • дальність управління — до 2 км;
  • обладнання — 12,7 мм кулемет;
  • дальність стрільби — до 2 км;
  • управління — дистанційне з безпечної для оператора дистанції;
  • період автономності — від 4,5 до 6 год;
  • швидкість — до 15 км/год;
  • вартість — від $150 до $1000.

Нагадаємо, під час російсько-української війни найбільшу ефективність на полі бою продемонстрували безпілотники, обігнавши навіть артилерію. Саме тому Україна потребує технологічної мобілізації та створення нового роду військ. Також задля технологічного підсилення фронту в країні можуть з'явитися "Армія радіоелектронної боротьби" та "Армія роботів". 

Раніше ми повідомляли, що українська компанія Ukrspecsystems представила модернізований безпілотник Shark. Розробники збільшили радіус його зв’язку на 20 кілометрів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

Головні новини 11 серпня: звільнення "воєнкомів" та обстріл Прикарпаття

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз