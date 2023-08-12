Науковці розробили бойового робота Scorpion 2, який здатний сам вести вогонь
Українська компанія Temerland презентувала прототип роботизованої гусеничної платформи Scorpion 2. Для виконання бойових завдань її можуть використовувати як наземні війська, так і війська протиповітряної оборони. Її призначення — це вогнева підтримка.
Про це повідомляє компанія Temerland на на своїй сторінці у Facebook.
Бойовий робот Scorpion 2
Повідомляєься, що ця гусенична платформа багатофункціональна. У мирний час Scorpion 2 можна переобладнати під аграрний дрон або зробити з нього роботизованого "помічника" для співробітників ДСНС.
Технічні характеристики наземного дрона "Scorpion 2":
- споряджена маса — 750 кг;
- ширина — 1,2 м;
- довжина — 2 м;
- дальність управління — до 2 км;
- обладнання — 12,7 мм кулемет;
- дальність стрільби — до 2 км;
- управління — дистанційне з безпечної для оператора дистанції;
- період автономності — від 4,5 до 6 год;
- швидкість — до 15 км/год;
- вартість — від $150 до $1000.
Нагадаємо, під час російсько-української війни найбільшу ефективність на полі бою продемонстрували безпілотники, обігнавши навіть артилерію. Саме тому Україна потребує технологічної мобілізації та створення нового роду військ. Також задля технологічного підсилення фронту в країні можуть з'явитися "Армія радіоелектронної боротьби" та "Армія роботів".
Раніше ми повідомляли, що українська компанія Ukrspecsystems представила модернізований безпілотник Shark. Розробники збільшили радіус його зв’язку на 20 кілометрів.