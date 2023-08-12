Науковці розробили бойового робота Scorpion 2, який здатний сам вести вогонь

Наземний дрон Scorpion 2. Фото: Армія інформ

Українська компанія Temerland презентувала прототип роботизованої гусеничної платформи Scorpion 2. Для виконання бойових завдань її можуть використовувати як наземні війська, так і війська протиповітряної оборони. Її призначення — це вогнева підтримка.

Про це повідомляє компанія Temerland на на своїй сторінці у Facebook.

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Повідомляєься, що ця гусенична платформа багатофункціональна. У мирний час Scorpion 2 можна переобладнати під аграрний дрон або зробити з нього роботизованого "помічника" для співробітників ДСНС.

Технічні характеристики наземного дрона "Scorpion 2":

споряджена маса — 750 кг;

ширина — 1,2 м;

довжина — 2 м;

дальність управління — до 2 км;

обладнання — 12,7 мм кулемет;

дальність стрільби — до 2 км;

управління — дистанційне з безпечної для оператора дистанції;

період автономності — від 4,5 до 6 год;

швидкість — до 15 км/год;

вартість — від $150 до $1000.

Нагадаємо, під час російсько-української війни найбільшу ефективність на полі бою продемонстрували безпілотники, обігнавши навіть артилерію. Саме тому Україна потребує технологічної мобілізації та створення нового роду військ. Також задля технологічного підсилення фронту в країні можуть з'явитися "Армія радіоелектронної боротьби" та "Армія роботів".

Раніше ми повідомляли, що українська компанія Ukrspecsystems представила модернізований безпілотник Shark. Розробники збільшили радіус його зв’язку на 20 кілометрів.