Українські розробники представили модернізований безпілотник Shark
Українська компанія Ukrspecsystems представила модернізований безпілотний розвідувальний комплекс Shark. Розробники збільшили радіус його зв’язку на 20 кілометрів.
Про це розробники повідомляють на сайті компанії.
Модернізований комплекс Shark
"Комплекс SHARK розроблений для дальньої розвідки, й надійна передача даних є одним з найважливіших показників. Тож ми збільшили дальність зв'язку з 60 до 80 кілометрів", — йдеться в повідомленні компанії.
Відтак, завдяки цій розробці екіпаж може перебувати на безпечній дистанції від лінії фронту та проводити розвідку поля бою: збирати інформацію про переміщення ворога на далекій відстані.
Технічні характеристики SHARK UAS
Повідомляється, що SHARK UAS ідеально підходить для:
- прикордонного контролю та інспекції важкодоступних місць,
- спостереження,
- інспекції електро- та газових ліній,
- аерофотозйомки,
- моніторингу в сільському господарстві,
- пошуково-рятувальних операцій,
- для широкого спектру програм громадської безпеки.
Нагадаємо, Україна продовжує виробництво власних безпілотників. За оцінками експертів, БпЛА власного виробництва мають всі шанси для того, щоб стати одними з найращих у світі. Так, в Україні виробляють вже 20 різних видів дронів.
Також ми писали, що держава-агресорка Росія запустила по Україні щонайменше 1961 дрон-камікадзе типу Shahed-136. Значну частину з них вдалося збити українським силам протиповітряної оборони. Він також зауважив, що ведеться робота для того, щоб в України було більше систем ППО.