Українські розробники представили модернізований безпілотник Shark

Модернізований безпілотник Shark. Фото: Ukrspecsystems

Українська компанія Ukrspecsystems представила модернізований безпілотний розвідувальний комплекс Shark. Розробники збільшили радіус його зв’язку на 20 кілометрів.

Про це розробники повідомляють на сайті компанії.

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"Комплекс SHARK розроблений для дальньої розвідки, й надійна передача даних є одним з найважливіших показників. Тож ми збільшили дальність зв'язку з 60 до 80 кілометрів", — йдеться в повідомленні компанії.

Відтак, завдяки цій розробці екіпаж може перебувати на безпечній дистанції від лінії фронту та проводити розвідку поля бою: збирати інформацію про переміщення ворога на далекій відстані.

Технічні характеристики SHARK UAS

Повідомляється, що SHARK UAS ідеально підходить для:

прикордонного контролю та інспекції важкодоступних місць,

спостереження,

інспекції електро- та газових ліній,

аерофотозйомки,

моніторингу в сільському господарстві,

пошуково-рятувальних операцій,

для широкого спектру програм громадської безпеки.







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Нагадаємо, Україна продовжує виробництво власних безпілотників. За оцінками експертів, БпЛА власного виробництва мають всі шанси для того, щоб стати одними з найращих у світі. Так, в Україні виробляють вже 20 різних видів дронів.

Також ми писали, що держава-агресорка Росія запустила по Україні щонайменше 1961 дрон-камікадзе типу Shahed-136. Значну частину з них вдалося збити українським силам протиповітряної оборони. Він також зауважив, що ведеться робота для того, щоб в України було більше систем ППО.