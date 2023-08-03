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Українські розробники представили модернізований безпілотник Shark

3 серпня 2023 23:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Українські розробники представили модернізований безпілотник Shark
Модернізований безпілотник Shark. Фото: Ukrspecsystems
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Українська компанія Ukrspecsystems представила модернізований безпілотний розвідувальний комплекс Shark. Розробники збільшили радіус його зв’язку на 20 кілометрів.

Про це розробники повідомляють на сайті компанії.

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Модернізований комплекс Shark

"Комплекс SHARK розроблений для дальньої розвідки, й надійна передача даних є одним з найважливіших показників. Тож ми збільшили дальність зв'язку з 60 до 80 кілометрів", — йдеться в повідомленні компанії. 

Відтак, завдяки цій розробці екіпаж може перебувати на безпечній дистанції від лінії фронту та проводити розвідку поля бою: збирати інформацію про переміщення ворога на далекій відстані.

Технічні характеристики SHARK UAS

Повідомляється, що SHARK UAS ідеально підходить для:

  • прикордонного контролю та інспекції важкодоступних місць,
  • спостереження,
  • інспекції електро- та газових ліній,
  • аерофотозйомки,
  • моніторингу в сільському господарстві,
  • пошуково-рятувальних операцій,
  • для широкого спектру програм громадської безпеки.

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Нагадаємо, Україна продовжує виробництво власних безпілотників. За оцінками експертів, БпЛА власного виробництва мають всі шанси для того, щоб стати одними з найращих у світі. Так, в Україні виробляють вже 20 різних видів дронів. 

Також ми писали, що держава-агресорка Росія запустила по Україні щонайменше 1961 дрон-камікадзе типу Shahed-136. Значну частину з них вдалося збити українським силам протиповітряної оборони. Він також зауважив, що ведеться робота для того, щоб в України було більше систем ППО. 

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