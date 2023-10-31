Ссавці зможуть жити на Марсі — вчені розповіли, як це можливо

Дослідження Марсу за допомогою марсоходу. Фото: Vito Technology, Inc.

Нещодавно вчені заявили, що ссавці здатні жити на Марсі, принаймні деякі види. Зробити сенсаційне відкриття їм допомогли листовухі миші, які знайшли свою домівку на вершинах вулканів на висоті понад 6 км.

Результати свого дослідження команда вчених опублікувала в науковому журналі Current Biology, розповідає видання Talker.

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Зазначається, що популяцію мишей знайшли на вершинах вулканів на плато Атакама в Чилі та Аргентині. Ця місцевість надзвичайно негостинна:

розріджена атмосфера;

мінусова температура;

відсутність достатньої кількості води;

постійні вітри.

Як зазначають вчені, ця місцевість максимально наближена до поверхні Марса. Саме там NASA проводило тренування з пошуку життя на Червоній планеті.

Що відомо про гризунів-екстремалів, для яких марсіанський клімат не проблема

Вперше зловити живий екземпляр листовухої миші вдалося на початку 2020 року на вершині вулкана Льюльяйльяко, яка сягає 6,7 км. Це зробив професор Джей Сторц та його колега-альпініст Маріо Перес Мамані.

Раніше дослідники знаходили скелети гризунів та муміфіковані тіла. В результаті вчені дійшли до висновку, що ці дивовижні тваринки змогли пристосуватися до таких умов і живуть таким чином на постійній основі не одне століття.

Цікаво, що геном "марсіанських" мишей, знайдених на висоті понад 6 км, не відрізняється від тих, що живуть на низовині.

Як зазначив Сторц, він був дуже здивований, що на такій вершині мешкають ссавці. Він додав, що добре підготовлені альпіністи можуть витримати такі екстремальні висоти під час одноденного сходження на вершину, але те, що миші живуть на таких висотах, демонструє, що "ми недооцінювали фізіологічну толерантність дрібних ссавців". А отже знахідка розширює фізичні межі життя хребетних на Землі.

Тож, факт, що ці мишенята здатні виживати в таких екстремальних умовах може бути доказом того, що ссавці здатні жити на Марсі.

Сіра листовуха миша. Фото: faunaparaguay.com

Як миші пристосувалися до екстремальної місцевості

На жаль, вчені наразі не розуміють, як ссавці виживають в безплідному світі скель, льоду і снігу, де температура ніколи не перевищує нульову позначку, а кисню міститься лише половина від норми на рівні моря.

"Навіть біля підніжжя вулканів миші живуть в екстремальних марсіанських умовах. А на вершинах вулканів — ще більше. Відчуття як у відкритому космосі. Просто в голові не вкладається, що будь-яка тварина, не кажучи вже про теплокровних ссавців, може виживати та функціонувати в такому середовищі", — зазначив Сторц.

Раніше ми писали, що дослідникам вдалося знайти рослину, яка здатна забезпечувати колонії на Марсі киснем та їжею.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Марсі вдалося виявити залишки стародавнього грязьового озера, де планетологи збираються шукати органічне життя.

Також ми розповідали, що вчені виявили розплавлений радіоактивний шар під поверхнею Марсу.