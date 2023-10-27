Під поверхнею Марса вчені виявили новий рідкий шар, він радіоактивний

Розпечена лавою поверхня четвертої від Сонця планети Марс. Фото: WallpapersCraft

Ми ще так мало знаємо про Червону планету, на якій збираємося побудувати життя. Кожен раз вона відкриває вченим нову свою таємницю. Так, нещодавно науковці знайшли під твердою мантією Марса розплавлений шар радіоактивного силікату. Саме радіоактивні елементи не дають цьому шару затвердіти.

Як зазначає команда дослідників із США, Франції, Бельгії та Швейцарії у своїй науковій праці, опублікованій у журналі Nature, це відкриття дає нове уявлення про те, як Марс формувався, розвивався та став безплідною планетою.

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Як вчені зробили відкриття

Відкрити настільки неймовірну загадку дослідникам допомогла місія NASA InSight, яка вела на Марсі сейсмічні спостереження.

Місія офіційно завершилася в грудні 2022 року після більш ніж чотирьох років збору даних про Червону планету, але аналіз цих даних продовжується.

Що таке силікати і як ця розплавлена речовина ледь не обманула вчених

Силікати — породоутворюючі мінерали, що становлять кору та мантію Марса та Землі.

За даними InSight, кора і мантія не відрізнялись чимось особливим, однак ядро було занадто великим і не дуже щільним для такої маленької планети. Тож, ці вимірювання здавалися малоймовірними й вивчення ядра тривало.

Зрештою виявилося, що ядро Марсу маленьке, його діаметр перебуває в діапазоні між 3300 і 3350 км. Також виявилося, що ядро має вищу щільність, ніж показали минулі дослідження.

Проте, у попередніх дослідженнях ядро здалося більшим, оскільки навколо ядра існує шар розплавленої радіоактивної породи завтовшки приблизно 150 км. Цей шар відбиває сейсмічні хвилі, а тому розмір ядра Марса здавався такими великим.

Нутрощі Червоної планети. Фото: NASA

Існування рідкого шару радіоактивного силікату пояснює відсутність життя на Марсі

Один з авторів статті, професор геології Університету Меріленда (США) Ведран Лекіч, порівняв розплавлений шар із "нагрівальною ковдрою", що покриває ядро Марса.

"Ковдра не лише ізолює тепло та запобігає охолодженню, але також концентрує радіоактивні елементи, розпад яких генерує тепло. Тому ядро, швидше за все, не може виробляти конвективні рухи, які б створити магнітне поле. Це може пояснити, чому його немає Марсі", — сказав Лекіч.

Без захисного магнітного поля навколо планета земної групи надзвичайно вразлива для сонячних вітрів і втратила всю воду на своїй поверхні.

Лекіч додав, що цю різницю між Землею та Марсом можна пояснити відмінностями у внутрішній структурі та різними шляхами планетарної еволюції, якими пройшли дві планети.

"Колись для генерації магнітного поля на Марсі служили інші джерела: наприклад, енергетичні удари або гравітаційна взаємодія зі стародавніми супутниками, які з того часу зникли", — каже провідний автор статті із Французького національного центру наукових досліджень Анрі Самюель.

Також є припущення, що менш щільний шар міг бути джерелом активного вулканізму на Марсі, і це призвело до появи потоків лави, які сформували найбільшу вулканічну структуру в Сонячній системі під назвою Фарсіда. Це може пояснити можливу наявну зараз вулканічну активність у регіоні під назвою Рівнина Елізій.

Висновки команди підтверджують теорію про те, що Марс на початку своєї історії був океаном розплавленої магми, який пізніше кристалізувався, утворивши шар силікатного розплаву, збагаченого залізом і радіоактивними елементами, біля заснування марсіанської мантії.

Як виглядає Марс. Фото: pixabay.com

Раніше ми писали, що на Марсі вдалося виявити залишки стародавнього грязьового озера, де планетологи збираються шукати органічне життя.

Нагадаємо, ми розповідали, що дослідникам вдалося знайти рослину, яка здатна забезпечувати колонії на Марсі киснем та їжею.

Також ми ми публікували відео гігантського лабіринту на Марсі, який вдалося зняти дослідникам.