Под поверхностью Марса ученые обнаружили новый жидкий слой, он радиоактивен

Раскаленная лавой поверхность четвертой от Солнца планеты Марс. Фото: WallpapersCraft

Мы еще так мало знаем о Красной планете, на которой собираемся построить жизнь. Каждый раз она открывает ученым свою новую тайну. Так, недавно ученые обнаружили под жесткой мантией Марса расплавленный слой радиоактивного силиката. Именно радиоактивные элементы не дают этому слою затвердеть.

Как отмечает команда исследователей из США, Франции, Бельгии и Швейцарии в своем научном труде, опубликованном в журнале Nature, это открытие дает новое представление о том, как Марс формировался, развивался и стал бесплодной планетой.

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Как ученые сделали открытие

Открыть столь невероятную загадку исследователям помогла миссия NASA InSight, ведущая на Марсе сейсмические наблюдения.

Миссия официально завершилась в декабре 2022 года после более чем четырех лет сбора данных о Красной планете, но анализ этих данных продолжается.

Что такое силикаты и как это расплавленное вещество едва не обмануло ученых

Силикаты— породообразующие минералы, составляющие кору и мантию Марса и Земли.

По данным InSight, кора и мантия не отличались чем-то особенным, однако ядро было слишком большим и не слишком плотным для столь маленькой планеты. Эти измерения казались маловероятными и изучение ядра продолжалось.

Наконец оказалось, что ядро Марса маленькое, его диаметр находится в диапазоне между 3300 и 3350 км. Также оказалось, что ядро имеет более высокую плотность, чем показали прошлые исследования.

Однако в предыдущих исследованиях ядро показалось большим, поскольку вокруг ядра существует слой расплавленной радиоактивной породы толщиной примерно 150 км. Этот слой отражает сейсмические волны, поэтому размер ядра Марса казался таким большим.

Внутренности Красной планеты. Фото: NASA

Существование жидкого слоя радиоактивного силиката объясняет отсутствие жизни на Марсе

Один из авторов статьи, профессор геологии Университета Мэриленда (США) Ведран Лекич, сравнил расплавленный слой с "нагревающим одеялом", покрывающим ядро Марса.

"Одеяло не только изолирует тепло и предотвращает охлаждение, но также концентрирует радиоактивные элементы, распад которых генерирует тепло. Поэтому ядро, скорее всего, не может производить конвективные движения, которые бы создали магнитное поле. Это может объяснить, почему его нет на Марсе", — сказал Лекич.

Без защитного магнитного поля вокруг планета земной группы чрезвычайно уязвима для солнечных ветров и потеряла всю воду на своей поверхности.

Лекич добавил, что эту разницу между Землей и Марсом можно объяснить различиями во внутренней структуре и разными путями планетарной эволюции, по которым прошли две планеты.

"Когда-то для генерации магнитного поля на Марсе служили другие источники: например, энергетические удары или гравитационное взаимодействие с исчезнувшими с тех пор спутниками", — говорит ведущий автор статьи из Французского национального центра научных исследований Анри Самюэль.

Также есть предположение, что менее плотный слой мог являться источником активного вулканизма на Марсе, и это привело к появлению потоков лавы, сформировавших самую большую вулканическую структуру в Солнечной системе под названием Фарсида. Это может объяснить возможную существующую сейчас вулканическую активность в регионе под названием Равнина Элизий.

Выводы команды подтверждают теорию, что Марс в начале своей истории был океаном расплавленной магмы, который позже кристаллизовался, образовав слой силикатного расплава, обогащенного железом и радиоактивными элементами, у основания марсианской мантии.

Как выглядит Марс. Фото: pixabay.com

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