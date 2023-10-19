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Науковцям вдалося зняти на відео гігантський лабіринт на Марсі. Як він виглядає?

19 жовтня 2023 15:34
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Який вигляд має гігантський лабіринт на Марсі — вчені показали вражаюче відео
Ілюстрація планети Марс у космосі. Зображення: Vito Technology, Inc.
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Вчені постійно ведуть спостереження за Марсом, детально вивчаючи місцевість планети. Часто їх дослідження приводять до захопливих відкриттів. Одним із дивовижних місць, знайдених на Червоній планеті, є долина Марінеріс. Саме там ховалася унікальна структура, що отримала назву "Лабіринт ночі". 

Відео гігантського марсіанського "лабіринту", який зацікавив дослідників своєю ні на що не схожою геологією, опублікувала Європейська космічна агенція (ЄКА).

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Як науковцям вдалося детально розглянути марсіанський "лабіринт" 

Навколо Марсу вже давно обертаються земні супутники, завдяки яким вчені можуть вивчати четверту від Сонця планету. 

Нещодавно за допомогою орбітального апарату ESA Mars Express вдалося зафіксувати неймовірні марсіанські пейзажі.

Пізніше спеціалісти, використовуючи наявні топографічні дані та знімки регіону, отримані від космічного апарату, створили відео. Тож, воно частково містить кадри комп'ютерної візуалізації.

 

Як вчені досліджують Марс
ESA Mars Express біля Марсу. Ілюстрація: ESA 

Що відомо про долину Марінеріс та Лабіринт ночі

Як стверджують дослідники, довжина долини становить понад 4 тис. км. Водночас Лабіринт ночі простягається на 1200 км.

Унікальний комплекс "лабіринтів" із пересічних каньйонів, що перетинаються, оточений найбільшими вулканами в Сонячній системі.

 

Як виглядає Лабіринт ночі на Марсі
Каньйони Лабіринту ночі на Марсі. Скріншот з Youtube

На думку вчених, саме через вулкани у цій місцевості й утворилася ця дивовижна структура. Колись вулкани змусили кору Червоної планети розтягнутися вгору, утворивши в ній тріщини. 

Масштаби Лабіринту ночі справді вражають. Деякі з місць каньйону мають ширину до 30 км, а глибину до 5 км. Для порівняння, ширина Гранд-Каньйону від 6 до 29 км, а максимальна глибина — 1857 м.

Масивні зсуви в Лабіринті ночі усіяли дно деяких каньйонів великою кількістю піску. Один із таких зсувів був помічений орбітальним апаратом NASA "Вікінг", він простягається на дивовижні 40 км дном каньйону.

 

Вчені показали захопливий пейзаж Лабіринту ночі на Марсі
Каньйон Лабіринту ночі зблизька. Скріншот з Youtube

Наразі дослідникам Червоної планети відомо надто мало про минуле долини Марінер. У той час як Великий Каньйон на Землі утворився під дією ерозії річки Колорадо, марсіанський еквівалент був здебільшого результатом тектонічних розломів земної кори. Однак серед науковців існує думка, що вода, можливо, відіграла певну роль, змінивши ландшафт каньйону мільярди років тому.

Тож, поки що не можна виключати гіпотезу, за якою на Марсі існували річки, які формували ландшафти планети. 

Але, поки що, нам залишається милуватися фантастичними краєвидами Марсу:

 

Раніше ми писали, що дослідникам вдалося знайти рослину, яка здатна забезпечувати колонії на Марсі киснем та їжею. 

Нагадаємо, ми повідомляли, скільки людей потрібно для створення колонії на Марсі. 

Також ми розповідали, що Ілон Маск запланував дату випробувального польоту на Марс, який здійснить ракета SpaceX Starship.

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