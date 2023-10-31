Впервые в истории ученые вырастили эмбрионы млекопитающих в космосе

Эмбрион в космосе над Землей. Фото: Новини.LIVE

Человечество веками мечтает путешествовать по космосу и колонизировать другие миры. Однако, чтобы этого добиться, следует решить одну из важных задач — размножение в космосе в условиях микрогравитации. Первый шаг в этом направлении ученые уже сделали — впервые в истории им удалось вырастить эмбрионы мышей за пределами планеты Земля.

Данный эксперимент на Международной космической станции (МКС) проводила команда исследователей из Японии, свою научную работу они представили в журнале iScience, пишет IFLScience.

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Как исследователи проводили свой эксперимент

Ученые отправили замороженные эмбрионы мышей на МКС, чтобы выяснить, насколько способны эмбрионы млекопитающих развиваться в условиях микрогравитации.

Эти эмбрионы перед отправкой в космос оплодотворили и развили их до двухклеточной стадии. Уже на станции астронавты разморозили эмбрионы и продолжили их выращивание в специально созданном для этого устройстве.

В течение четырех дней зиготам позволяли расти и развиваться, превращаясь в бластоцисты — совокупность клеток, которые обычно развивались в плод и плаценту.

Затем их вернули на Землю для дальнейшего изучения.

Что показал эксперимент ученых

По заявлению японских ученых, их исследование подтверждает, что млекопитающие, в том числе люди, способны размножаться в условиях космоса. Поэтому люди потенциально имеют возможность размножаться в условиях микрогравитации, во время длительных путешествий на Марс и на другие планеты.

Результаты показали, что эмбрионы грызунов, по крайней мере, на начальном этапе могут выжить в неблагоприятных условиях космоса.

Также ученые подтвердили, что гравитация не оказывает существенного влияния на развитие эмбрионов. Хотя не все из них выжили. Но выжившие показали высокую способность к дальнейшему развитию.

Сравнение контрольной группы и бластоцист под действием микрогравитации. Изображение: iScience

Изучение продолжается

По словам исследователей, эмбрионы уже доставлены обратно на Землю, следующим шагом будет их детальное изучение. Ведь необходимо точно установить, произошли ли какие-либо существенные изменения в ДНК.

Ученые хотят трансплантировать эмбрионы, выращенные в условиях микрогравитации, мышам, чтобы посмотреть, смогут ли они родить нормальных детенышей. То есть пока ученые не знают, к чему приведет внутриутробное развитие плода в условиях космоса, но результаты обнадеживают. Команда заинтересована в проведении дальнейших исследований в данной области.

Стоит заметить, что в прошлом исследователи продемонстрировали также на мышах, что полет в космос не повлиял на фертильность самцов мышей или здоровье потомства, которое они зачали, вернувшись на Землю.

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