Ізраїльські вчені створили ембріон лише зі стовбурових клітин

Двотижневий ембріон. Ілюстративне фото: ВВС

В Ізраїлі вчені створили живий організм, який майже не відрізняється від людського ембріона на ранніх стадіях розвитку. Дослідження дозволить зрозуміти, як саме виникають спадкові та генетичні захворювання під час розвитку ембріона.

Про це пише ВВС.

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Науковців давно цікавлять перші дні життя людських ембріонів. Адже за словами дослідників, саме в цей період відбуваються найбільш значущі події для майбутньої людини: зі скупчення практично однакових клітин без певної функції формується дитина. Водночас саме в цей період фіксують найбільше викиднів та утворюються вроджені вади майбутнього організму.

"Це чорний ящик без перебільшення. Наші знання дуже обмежені", — прокоментував професор Джейкоб Ханна з Інституту Вейцмана.

За словами дослідників Інституту, "модель ембріона", вирощена зі стовбурових клітин, без використання сперматозоїд та яйцеклітин. Штучно створені організми виглядають ідентично до людського зародку через два тижні після зачаття. До того ж ембріон виробляв гормони, які під час тесту на вагітність в лабораторних умовах, показав позитивний результат.

Автори дослідження підкреслили, що їм вдалося створити те, що "раніше ніхто не робив" — першу "повну" модель ембріона, що імітує всі основні структури, які формуються на ранній стадії розвитку.

Ембріон створили за допомогою змішування 120 стовбурових клітин в потрібній пропорції. За спостереженнями вчених, близько 1% суміші сформував структуру, що нагадує людський ембріон.

"Достатньо створити правильну суміш і помістити її в правильне середовище, і тоді у клітин все вийде. Це дивовижне явище", — пояснив професор Ханна.

Ембріональні моделі розвивалися, поки не досягли такого ж рівня, як ембріон людини на 14-й день після запліднення. У багатьох країнах це законодавчо встановлена межа, після якої людські ембріони використовувати в дослідженнях заборонено.

Створення моделей ембріонів допоможуть зрозуміти, як виникають спадкові та генетичні захворювання. Також дослідження допоможуть поліпшити результати екстракорпорального запліднення (ЕКЗ). Таким чином, медики будуть знати причини, чому деякі ембріони перестають розвиватися.

Нагадаємо, науковці знайшли спосіб зробити здоровими ракові клітини у дітей.

Також стало відомо, що вчені думають про зачаття дитини в умовах гравітації.