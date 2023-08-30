Як вилікувати рабдоміосаркому: вчені знайшли вихід

Проведення досліджень. Фото: Depositphotos

Вчені знайшли спосіб побороти смертельну дитячу хворобу рабдоміосаркому. Вони змогли перетворити ракові клітини на здорові.

Про це повідомляє ScienceAlert.

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Рабдоміосаркома — агресивний вид раку, на який найчастіше хворіють діти та підлітки. Він утворюється у скелетних м'язах та приводить до неконтрольованого зростання пухлин. Дуже часто хворі помирають. Але нові дослідження дають надію на те, що ця хвороба стане виліковною.

Дослідження проводились групою вчених у лабораторії Cold Spring Harbor. Спеціалісти знайшли спосіб змусити хворі клітини позбутись своєї згубної дії та повернутись у вигляд м'язових.

"Пухлина просто втрачає всі атрибути раку", — зазначив молекулярний біолог, доктор Крістофер Вакок.

При рабдоміосаркомі клітини неконтрольовано діляться та втрачають свої м'язові функції. Вчені для вирішення проблеми використали концепцію диференційованої терапії, змусивши незрілі ракові клітини рости у своєму звичному руслі та перестати хаотично ділитись.

Спеціалісти з'ясували, що ракові клітини рабдоміосаркоми виробляють особливий білок NF-Y, що сприяє поширенню раку. Після його блокування за допомогою технології генетичного редагування CRISPR, клітини дозрівають і стають звичайними м'язовими клітинами, позбавленими ракових властивостей.

Нагадаємо, коли дитина отримує струс мозку, то батьки дуже хвилюються, адже після цього можуть бути різні наслідки. Проте дослідники канадського Калгарського університету зазначили, що така травма не впливає на IQ та інтелект людини.