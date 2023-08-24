Дослідники з'ясували, чи знижує струс мозку в дитинстві рівень IQ

Хлопчик тримається за голову. Ілюстративне фото: google.com

Коли дитина отримує струс мозку, то батьки дуже хвилюються, адже після цього можуть бути різні наслідки. Проте дослідники канадського Калгарського університету зазначили, що така травма не впливає на IQ та інтелект людини.

Про це пише видання "StudyFinds".

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"Хоча струс мозку абсолютно вимагає негайної медичної допомоги та догляду, немає жодних причин, чому переважна більшість педіатричних пацієнтів не може повністю одужати", — зазначають у матеріалі.

Що таке струс мозку

Відомо, що струс мозку є формою черепно-мозкової травми, яка стається через раптовий поштовх, удар або удар по голові, через що мозок починає швидко рухатися в черепі.

Іноді симптоми не так просто й виявити. Це може бути головний біль та нудота або ж судоми та зміни щодо звичок у їжі та сну.

Проведення дослідження

Для дослідження цієї теми команда вчених зібрала для порівняння 566 дітей із діагностованим струсом мозку та 300 інших підлітків з ортопедичними травмами. Вік дітей — від восьми до 16 років.

"Очевидно, що наслідки струсу мозку для дітей викликають велику стурбованість, і одне з найбільших питань полягало в тому, чи впливає це на загальне інтелектуальне функціонування дитини", — зазначив доктор філософії, професор кафедри Каліфорнійського університету в Калгарі Кейт Єйтс.

Його вважають одним із відомих експертів в галузі дитячих захворювань головного мозку, струсів та черепно-мозкових травм.

"Дані щодо цього неоднозначні, і думки в медичній спільноті розійшлися. Важко зібрати досить великі зразки, щоб підтвердити негативний результат. Відсутність різниці в IQ після струсу мозку довести складніше, ніж наявність різниці", — пояснив він.

Що показали результати

Дослідники об'єднали канадські та американські дані, де виявили велику кількість зразків. Це дало можливість їм протестувати "пацієнтів за широким діапазоном демографічних і клінічних характеристик".

"Ми дивилися на соціально-економічний статус, стать пацієнта, тяжкість травм, історію струсу мозку та чи була втрата свідомості під час травми. Жоден із цих факторів не мав значення. Загалом, струс мозку не був пов’язаний із зниженням IQ", — запевнив Єйтс.

Нагадаємо, для ефективного схуднення потрібно, щоб раціон містив поживні речовини, а не лише був низькокалорійним. Фрукти мають багато поживних елементів та мало калорійності. Це стосується й ягід, зокрема, малини, яка може втамувати голод.