Израильские ученые создали эмбрион только из стволовых клеток

Двухнедельный эмбрион. Иллюстративное фото: BBC

В Израиле ученые создали живой организм, почти не отличающийся от человеческого эмбриона на ранних стадиях развития. Исследование позволит понять, как возникают наследственные и генетические заболевания в ходе развития эмбриона.

Об этом пишет BBC.

Читайте также:

Что известно об искусственном эмбрионе

Ученых давно интересуют первые дни жизни человеческих эмбрионов. Ведь, по словам исследователей, именно в этот период происходят наиболее значимые события для будущего человека: из скопления практически одинаковых клеток без определенной функции формируется ребенок. В то же время именно в этот период фиксируют больше выкидышей и образуются врожденные пороки будущего организма.

"Это черный ящик без преувеличения. Наши знания очень ограничены", — прокомментировал профессор Джейкоб Ханна из Института Вейцмана.

По словам исследователей Института, "модель эмбриона", выращенная из стволовых клеток, без использования сперматозоидов и яйцеклеток. Искусственно созданные организмы выглядят идентично человеческому зародышу через две недели после зачатия. К тому же эмбрион вырабатывал гормоны, которые во время теста на беременность в лабораторных условиях показал положительный результат.

Авторы исследования подчеркнули, что им удалось создать то, что "ранее никто не делал" — первую "полную" модель эмбриона, имитирующую все основные структуры, формируемые на ранней стадии развития.

Эмбрион создали посредством смешения 120 стволовых клеток в нужной пропорции. По наблюдениям ученых около 1% смеси сформировал структуру, напоминающую человеческий эмбрион.

"Достаточно создать правильную смесь и поместить ее в правильную среду, и тогда у клеток все получится. Это удивительное явление", — пояснил профессор Ханна.

Эмбриональные модели развивались, пока не достигли такого же уровня, как эмбрион человека на 14-й день после оплодотворения. Во многих странах это законодательно установленный предел, после которого человеческие эмбрионы использовать в исследованиях запрещено.

Создание моделей эмбрионов поможет понять, как возникают наследственные и генетические заболевания. Также исследования помогут улучшить результаты экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Таким образом, медики будут знать причины, почему некоторые эмбрионы перестают развиваться.

Напомним, ученые нашли способ сделать здоровыми раковые клетки у детей.

Также стало известно, что учёные думают о зачатии ребенка в условиях гравитации.