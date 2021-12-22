Російскі найманці поранили воїна ЗСУ на Донбасі

Протягом минулої доби, 21-го грудня, російсько-окупаційні війська на Донбасі три рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів було поранено українського військового.

Про це повідомляє пресслужба ООС.

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Обстріли на Донбасі

Так, бойовики вдарили з мінометів 120-го калібру поблизу Мар’їнки, а в напрямку Широкиного - зі стрілецької зброї. Також у районі Красногорівки було знищено ворожий безпілотник типу “Квадро”.

Внаслідок цього дістав поранення український захисник, якого було евакуйовано до лікувального закладу. Його стан оцінюють як середньої тяжкості.

“Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли”, - йдеться у повідомленні.

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