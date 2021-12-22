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Російскі найманці поранили воїна ЗСУ на Донбасі

Протягом минулої доби, 21-го грудня, російсько-окупаційні війська на Донбасі три рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів було поранено українського військового.

Про це повідомляє пресслужба ООС.

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Обстріли на Донбасі

Так, бойовики вдарили з мінометів 120-го калібру поблизу Мар’їнки, а в напрямку Широкиного - зі стрілецької зброї. Також у районі Красногорівки було знищено ворожий безпілотник типу “Квадро”.

Внаслідок цього дістав поранення український захисник, якого було евакуйовано до лікувального закладу. Його стан оцінюють як середньої тяжкості.

“Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли”, - йдеться у повідомленні.

Війна на Донбасі - останні новини:

  • Російський президент Володимир Путін ще не визначився, готовий він до повномасштабного вторгнення на територію України чи ні. Для нього незрозуміло, чи будуть ті негативні наслідки, які він отримає від вторгнення, переважати над "позитивними" на його думку.
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Автор публікації
Ярослав Коджушко
У 2018 році закінчив Сумський Державний університет за спеціальністю “Реклама і PR”. Тоді ж переїхав із Сум до Києва, де відразу знайшов себе у журналістиці, а пізніше отримав магістра за цим фахом у рідному СумДу. Захоплююся кінематографом і понад 2 роки писав про нього на Bigmir.net, там і працював кінокритиком. Від початку пандемії вирішив, що треба рухатися далі і розширювати спектр тем. Так згодом і потрапив у Live.Network.
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зона ООС Донбас війна російські війська ЗСУ обстріли
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