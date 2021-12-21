Ексспікер Генштабу пояснив, чи готовий Путін напасти на Україну у найближчі дні

Російський президент Володимир Путін ще не визначився, готовий він до повномасштабного вторгнення на територію України чи ні. Для нього незрозуміло, чи будуть ті негативні наслідки, які він отримає від вторгнення, переважати над "позитивними" на його думку.

Про це Новини.LIVE сказав Владислав Селезньов, військовий експерт та ексспікер Генерального штабу ЗСУ.

"Чи готовий Путін найближчим часом напасти на Україну – питання дискусійне. Як на мене, він ще не визначився. Чи ті преференції, які отримає РФ внаслідок збройної агресії щодо України, будуть переважаючими над негативними наслідками для економіки РФ – питання поки що на рівні обговорення та прийняття рішень", - сказав він.

На уточнення Новини.LIVE, що буде у випадку, якщо ж Путін таки зважиться напасти, Селезньов вказав на його прихильність до довгої гри.

"Рухи військ поблизу наших кордонів навесні, в кінці-кінців трансформувалися в очну зустріч із Джо Байденом. Путін хоче стати гравцем світового, а не регіонального рівня. Про це свідчить нещодавній ультиматум РФ стосовно нерозширення НАТО. Там хочуть, щоб з ними рахувався увесь світ", - запевнив Селезньов.

З іншого боку, на його думку, є консолідована позиція НАТО, США не лише в контексті "нічого про Україну без України", а й взагалі щодо можливості світових держав впливати на політику України. В тому числі є чіткий меседж стосовно комунікації Україна-НАТО: думка РФ не впливатиме на вступ України до складу Альянсу.

Путін може напасти в найближчі дні - останні новини