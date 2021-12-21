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Ексспікер Генштабу пояснив, чи готовий Путін напасти на Україну у найближчі дні

Безпека
21 грудня 16:10
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Він також нагадав про консолідовану позицію НАТО та США
Ексспікер Генштабу пояснив, чи готовий Путін напасти на Україну у найближчі дні

Російський президент Володимир Путін ще не визначився, готовий він до повномасштабного вторгнення на територію України чи ні. Для нього незрозуміло, чи будуть ті негативні наслідки, які він отримає від вторгнення, переважати над "позитивними" на його думку.

Про це Новини.LIVE сказав Владислав Селезньов, військовий експерт та ексспікер Генерального штабу ЗСУ.

"Чи готовий Путін найближчим часом напасти на Україну – питання дискусійне. Як на мене, він ще не визначився. Чи ті преференції, які отримає РФ внаслідок збройної агресії щодо України, будуть переважаючими над негативними наслідками для економіки РФ – питання поки що на рівні обговорення та прийняття рішень", - сказав він.

На уточнення Новини.LIVE, що буде у випадку, якщо ж Путін таки зважиться напасти, Селезньов вказав на його прихильність до довгої гри.

"Рухи військ поблизу наших кордонів навесні, в кінці-кінців трансформувалися в очну зустріч із Джо Байденом. Путін хоче стати гравцем світового, а не регіонального рівня. Про це свідчить нещодавній ультиматум РФ стосовно нерозширення НАТО. Там хочуть, щоб з ними рахувався увесь світ", - запевнив Селезньов.

З іншого боку, на його думку, є консолідована позиція НАТО, США не лише в контексті "нічого про Україну без України", а й взагалі щодо можливості світових держав впливати на політику України. В тому числі є чіткий меседж стосовно комунікації Україна-НАТО: думка РФ не впливатиме на вступ України до складу Альянсу.

Путін може напасти в найближчі дні - останні новини

  • Розвідники Великої Британії застерегли уряд своєї країни щодо можливого нападу Росії на Україну. Вони з'ясували, що Росія може напасти на Україну найближчим часом – напередодні католицького Різдва.
  • За словами голови Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерала армії України Миколи Маломужа, дані великобританських розвідників про можливе військове вторгнення Росії на територію України напередодні 25 грудня – сигнал на випередження для Росії про те, що світ в курсі планів Кремля.
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Авторка публікації
Марія Колесник
Почала свій шлях у журналістиці в 2016 році в газеті. З тих пір професія давала мені різні ролі - від редактора Lifestyle-рубрик до заступника шеф-редактора на сайті Новини.LIVE.
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views-icon 589
Донбас війна Володимир Путін
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