В РФ заявили, що американці готують провокації з хімічною зброєю на Донбасі

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що американці на Донбасі готують провокації. Зокрема, нібито вони планують використати хімічну зброю.
Про це він заявив в ефірі телеканалу Росія 24”.
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За словами Шойгу, вже нібито зафіксована присутність понад 120 американських ПВК. Зокрема, йдеться про Авдіївку та Приазовське.
Також він заявив, що вогневі позиції облаштовують у житлових будинках та соціально значимих об’єктах. Крім того, українських військових нібито готують до спецоперацій, а “радикальних озброєних угрупувань” - до бойових дій.
Міністр оборони РФ підкреслив, що до Авдіївки вже нібито завезли резерви невідомої хімічної речовини.