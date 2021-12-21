В РФ заявили, що американці готують провокації з хімічною зброєю на Донбасі

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що американці на Донбасі готують провокації. Зокрема, нібито вони планують використати хімічну зброю.

Про це він заявив в ефірі телеканалу Росія 24”.

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Заява РФ щодо американців на Донбасі

За словами Шойгу, вже нібито зафіксована присутність понад 120 американських ПВК. Зокрема, йдеться про Авдіївку та Приазовське.

Також він заявив, що вогневі позиції облаштовують у житлових будинках та соціально значимих об’єктах. Крім того, українських військових нібито готують до спецоперацій, а “радикальних озброєних угрупувань” - до бойових дій.

Міністр оборони РФ підкреслив, що до Авдіївки вже нібито завезли резерви невідомої хімічної речовини.

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