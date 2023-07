Что приготовить из арбуза

Девушка с арбузом. Фото: Freepik

Нет фрукта, который больше ассоциировался с летом, чем арбуз. Мало того, что этот фрукт вкусный, он на 90% состоит из воды и является фантастическим вариантом для тех, кто пытается похудеть.

Исследования Университета Кентукки свидетельствуют, что употребление арбуза улучшает липидный профиль и уменьшает накопление жира благодаря высокой концентрации антоциана — соединения, которое успокаивает действие накапливающих жиров генов и придает арбузу его фирменный оттенок. Арбуз также может помочь уменьшить боли в мышцах после тяжелой тренировки.

1. Летний фруктовый салат из арбуза и дыни

Иногда вам просто хочется классического гарнира и именно для этого подойдет этот фруктовый салат. Из арбуза, дыни, меда, клубники, черники и других фруктов он может стать самым ярким гарниром.

Вам понадобится:

6 стаканов арбузных кубиков;

1 дыня — нарезанная кубиками;

0,5 килограмма клубники – удалить плодоножки, нарезать;

1 стакан черники;

медово-цитрусовая заправка;

2 столовые ложки меда;

2 столовые ложки свежевыжатого сока лайма;

половина чайной ложки мака – по желанию;

заправка из сливочного йогурта;

⅓ стакана меда;

1 стакан обыкновенного или ванильного нежирного греческого йогурта;

1 столовая ложка свежевыжатого лимонного сока.

Салат из арбуза и дыни. Фото: Freepik

Способ приготовления:

нарежьте и подготовьте все фрукты, сложите в большую миску и перемешайте. Смешайте ингредиенты для заправки, которую вы выбрали (медово-цитрусовую или сливочный йогурт); добавьте выбранную вами заправку поверх фруктов, чтобы она покрыла фрукты или положите ее в контейнер в холодильнике, чтобы полить салат, когда вы будете готовы есть, или просто подать на стол; вы также можете накрыть заправленный фруктовый салат крышкой или полиэтиленовой плёнкой и поставить в холодильник на 12 часов, чтобы вкусы соединились.

2. Салат с курицы и арбузом

Семь ингредиентов и около 30 минут – все, что вам нужно, чтобы приготовить этот освежающий сладкий и хрустящий салат.

Вам понадобится:

1 стакан бальзамического уксуса

500 граммов куриных комков без костей без кожи;

3 чайные ложки универсальной приправы;

1 столовая ложка оливкового масла;

4 стакана молодого шпината или зелени;

2 стакана арбуза, нарезанного кубиками;

пол стакана натертого творога;

1/4 стакана нарезанного или измельченного миндаля.

Салат с бальзамическим арбузом. Фото: Freepik

Способ приготовления:

налейте бальзамический уксус в маленькую кастрюлю и доведите до кипения. Далее нужно убавить огонь и варить 15-20 минут, пока бальзамический уксус не начнет превращаться в сироп; между тем ставим гриль или антипригарную сковороду на сильный огонь. Посыпаем курицу приправой с обеих сторон и сбрызгиваем оливковым маслом. Готовить, пока курица не станет розовой внутри и не подрумянится снаружи. Дать отдохнуть 5 минут; нарезать мелкими кубиками; выложите шпинат на курицу, арбуз, творог, миндаль и полейте бальзамическим соусом по вкусу. По желанию полейте дополнительно оливковым маслом.

3. Арбузная черничная сальса

Вам понадобится:

4 небольших помидора, нарезанных большими кубиками;

1/2 небольшой луковицы, нарезанной;

1 острый перец, нарезанный (выбросьте семена, чтобы получить более мягкую сальсу);

1 стакан арбуза, нарезанного кубиками;

1/2 стакана свежей черники;

3 столовые ложки измельченной свежей кинзы;

3 столовых ложки сока лайма (из 1 лайма);

1/4 чайной ложки соли.

Способ приготовления:

поместите помидоры, лук и халапеньо в чашу кухонного комбайна, коротко пульсируйте или измельчайте (не разжижайте до полного разжижения). Если у вас нет кухонного комбайна, вы можете нарезать мелко ингредиенты вручную; переложите томатную смесь в среднюю миску, добавьте арбуз, чернику, кинзу, сок лайма и соль; накройте крышкой и поставьте в холодильник не менее 30 минут, чтобы дать возможность вкусам соединиться.

