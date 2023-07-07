Что приготовить из арбуза

Три вкусных рецепта из арбуза, которые вас поразят
Нет фрукта, который больше ассоциировался с летом, чем арбуз. Мало того, что этот фрукт вкусный, он на 90% состоит из воды и является фантастическим вариантом для тех, кто пытается похудеть.
Об этом сообщил Eat This, Not That.
Исследования Университета Кентукки свидетельствуют, что употребление арбуза улучшает липидный профиль и уменьшает накопление жира благодаря высокой концентрации антоциана — соединения, которое успокаивает действие накапливающих жиров генов и придает арбузу его фирменный оттенок. Арбуз также может помочь уменьшить боли в мышцах после тяжелой тренировки.
1. Летний фруктовый салат из арбуза и дыни
Иногда вам просто хочется классического гарнира и именно для этого подойдет этот фруктовый салат. Из арбуза, дыни, меда, клубники, черники и других фруктов он может стать самым ярким гарниром.
Вам понадобится:
- 6 стаканов арбузных кубиков;
- 1 дыня — нарезанная кубиками;
- 0,5 килограмма клубники – удалить плодоножки, нарезать;
- 1 стакан черники;
- медово-цитрусовая заправка;
- 2 столовые ложки меда;
- 2 столовые ложки свежевыжатого сока лайма;
- половина чайной ложки мака – по желанию;
- заправка из сливочного йогурта;
- ⅓ стакана меда;
- 1 стакан обыкновенного или ванильного нежирного греческого йогурта;
- 1 столовая ложка свежевыжатого лимонного сока.
Способ приготовления:
- нарежьте и подготовьте все фрукты, сложите в большую миску и перемешайте.
- Смешайте ингредиенты для заправки, которую вы выбрали (медово-цитрусовую или сливочный йогурт);
- добавьте выбранную вами заправку поверх фруктов, чтобы она покрыла фрукты или положите ее в контейнер в холодильнике, чтобы полить салат, когда вы будете готовы есть, или просто подать на стол;
- вы также можете накрыть заправленный фруктовый салат крышкой или полиэтиленовой плёнкой и поставить в холодильник на 12 часов, чтобы вкусы соединились.
2. Салат с курицы и арбузом
Семь ингредиентов и около 30 минут – все, что вам нужно, чтобы приготовить этот освежающий сладкий и хрустящий салат.
Вам понадобится:
- 1 стакан бальзамического уксуса
- 500 граммов куриных комков без костей без кожи;
- 3 чайные ложки универсальной приправы;
- 1 столовая ложка оливкового масла;
- 4 стакана молодого шпината или зелени;
- 2 стакана арбуза, нарезанного кубиками;
- пол стакана натертого творога;
- 1/4 стакана нарезанного или измельченного миндаля.
Способ приготовления:
- налейте бальзамический уксус в маленькую кастрюлю и доведите до кипения. Далее нужно убавить огонь и варить 15-20 минут, пока бальзамический уксус не начнет превращаться в сироп;
- между тем ставим гриль или антипригарную сковороду на сильный огонь. Посыпаем курицу приправой с обеих сторон и сбрызгиваем оливковым маслом. Готовить, пока курица не станет розовой внутри и не подрумянится снаружи. Дать отдохнуть 5 минут; нарезать мелкими кубиками;
- выложите шпинат на курицу, арбуз, творог, миндаль и полейте бальзамическим соусом по вкусу. По желанию полейте дополнительно оливковым маслом.
3. Арбузная черничная сальса
Вам понадобится:
- 4 небольших помидора, нарезанных большими кубиками;
- 1/2 небольшой луковицы, нарезанной;
- 1 острый перец, нарезанный (выбросьте семена, чтобы получить более мягкую сальсу);
- 1 стакан арбуза, нарезанного кубиками;
- 1/2 стакана свежей черники;
- 3 столовые ложки измельченной свежей кинзы;
- 3 столовых ложки сока лайма (из 1 лайма);
- 1/4 чайной ложки соли.
Способ приготовления:
- поместите помидоры, лук и халапеньо в чашу кухонного комбайна, коротко пульсируйте или измельчайте (не разжижайте до полного разжижения). Если у вас нет кухонного комбайна, вы можете нарезать мелко ингредиенты вручную;
- переложите томатную смесь в среднюю миску, добавьте арбуз, чернику, кинзу, сок лайма и соль;
- накройте крышкой и поставьте в холодильник не менее 30 минут, чтобы дать возможность вкусам соединиться.
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