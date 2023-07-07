Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Три вкусных рецепта из арбуза, которые вас поразят arrow

Три вкусных рецепта из арбуза, которые вас поразят

7 июля 2023 13:10
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Что приготовить из арбуза
Девушка с арбузом. Фото: Freepik
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Нет фрукта, который больше ассоциировался с летом, чем арбуз. Мало того, что этот фрукт вкусный, он на 90% состоит из воды и является фантастическим вариантом для тех, кто пытается похудеть.

Об этом сообщил Eat This, Not That.

Читайте также:

Исследования Университета Кентукки свидетельствуют, что употребление арбуза улучшает липидный профиль и уменьшает накопление жира благодаря высокой концентрации антоциана — соединения, которое успокаивает действие накапливающих жиров генов и придает арбузу его фирменный оттенок. Арбуз также может помочь уменьшить боли в мышцах после тяжелой тренировки.

1. Летний фруктовый салат из арбуза и дыни

Иногда вам просто хочется классического гарнира и именно для этого подойдет этот фруктовый салат. Из арбуза, дыни, меда, клубники, черники и других фруктов он может стать самым ярким гарниром.

Вам понадобится:

  • 6 стаканов арбузных кубиков;
  • 1 дыня — нарезанная кубиками;
  • 0,5 килограмма клубники – удалить плодоножки, нарезать;
  • 1 стакан черники;
  • медово-цитрусовая заправка;
  • 2 столовые ложки меда;
  • 2 столовые ложки свежевыжатого сока лайма;
  • половина чайной ложки мака – по желанию;
  • заправка из сливочного йогурта;
  • ⅓ стакана меда;
  • 1 стакан обыкновенного или ванильного нежирного греческого йогурта;
  • 1 столовая ложка свежевыжатого лимонного сока.
null
Салат из арбуза и дыни. Фото: Freepik

Способ приготовления:

  1. нарежьте и подготовьте все фрукты, сложите в большую миску и перемешайте.
  2. Смешайте ингредиенты для заправки, которую вы выбрали (медово-цитрусовую или сливочный йогурт);
  3. добавьте выбранную вами заправку поверх фруктов, чтобы она покрыла фрукты или положите ее в контейнер в холодильнике, чтобы полить салат, когда вы будете готовы есть, или просто подать на стол;
  4. вы также можете накрыть заправленный фруктовый салат крышкой или полиэтиленовой плёнкой и поставить в холодильник на 12 часов, чтобы вкусы соединились.

2. Салат с курицы и арбузом

Семь ингредиентов и около 30 минут – все, что вам нужно, чтобы приготовить этот освежающий сладкий и хрустящий салат.

Вам понадобится:

  • 1 стакан бальзамического уксуса
  • 500 граммов куриных комков без костей без кожи;
  • 3 чайные ложки универсальной приправы;
  • 1 столовая ложка оливкового масла;
  • 4 стакана молодого шпината или зелени;
  • 2 стакана арбуза, нарезанного кубиками;
  • пол стакана натертого творога;
  • 1/4 стакана нарезанного или измельченного миндаля.
null
Салат с бальзамическим арбузом. Фото: Freepik

Способ приготовления:

  1. налейте бальзамический уксус в маленькую кастрюлю и доведите до кипения. Далее нужно убавить огонь и варить 15-20 минут, пока бальзамический уксус не начнет превращаться в сироп;
  2. между тем ставим гриль или антипригарную сковороду на сильный огонь. Посыпаем курицу приправой с обеих сторон и сбрызгиваем оливковым маслом. Готовить, пока курица не станет розовой внутри и не подрумянится снаружи. Дать отдохнуть 5 минут; нарезать мелкими кубиками;
  3. выложите шпинат на курицу, арбуз, творог, миндаль и полейте бальзамическим соусом по вкусу. По желанию полейте дополнительно оливковым маслом.

3. Арбузная черничная сальса

Вам понадобится:

  • 4 небольших помидора, нарезанных большими кубиками;
  • 1/2 небольшой луковицы, нарезанной;
  • 1 острый перец, нарезанный (выбросьте семена, чтобы получить более мягкую сальсу);
  • 1 стакан арбуза, нарезанного кубиками;
  • 1/2 стакана свежей черники;
  • 3 столовые ложки измельченной свежей кинзы;
  • 3 столовых ложки сока лайма (из 1 лайма);
  • 1/4 чайной ложки соли.
null
Название

Способ приготовления:

  1. поместите помидоры, лук и халапеньо в чашу кухонного комбайна, коротко пульсируйте или измельчайте (не разжижайте до полного разжижения). Если у вас нет кухонного комбайна, вы можете нарезать мелко ингредиенты вручную;
  2. переложите томатную смесь в среднюю миску, добавьте арбуз, чернику, кинзу, сок лайма и соль;
  3. накройте крышкой и поставьте в холодильник не менее 30 минут, чтобы дать возможность вкусам соединиться.

Раньше мы писали, что есть для золотистого загара, секреты диетолога.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

None

Спецпроект "Герои в тылу": как команда "Зоопатруля" спасала животных от голодной смерти

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз