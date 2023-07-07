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Три смачних рецепта з кавуна, які вас вразять

7 липня 2023 13:10
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Що приготувати з кавуна
Дівчина з кавуном. Фото: Freepik
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Немає фрукта, який би більше асоціювався з літом, ніж кавун. Мало того, що цей фрукт смачний, він на 90% складається з води, та є фантастичним варіантом для тих, хто намагається схуднути

Про це повідомив Eat This, Not That

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Дослідження Університету Кентуккі свідчать, що вживання кавуна покращує ліпідний профіль і зменшує накопичення жиру завдяки високій концентрації антоціану — сполуки, яка заспокоює дію генів, що накопичують жир, і надає кавуну його фірмового відтінку. Кавун також може допомогти зменшити біль у м'язах після важкого тренування.

1. Літній фруктовий салат з кавуна та дині

Іноді вам просто хочеться класичного гарніру, і саме для цього підійде цей фруктовий салат. З кавуна, дині, меду, полуниці, чорниці та інших фруктів він може стати найяскравішим гарніром.

Вам знадобиться: 

  • 6 склянок кавунових кубиків;
  • 1 диня — нарізана кубиками;
  • 0,5 кілограми полуниці — видалити плодоніжки, нарізати;
  • 1 склянка чорниці;
  • медово-цитрусова заправка;
  • 2 столові ложки меду;
  • 2 столові ложки свіжовичавленого соку лайма;
  • половина чайної ложки маку — за бажанням;
  • заправка з вершкового йогурту;
  • ⅓ склянки меду;
  • 1 склянка звичайного або ванільного нежирного грецького йогурт;
  • 1 столова ложка свіжовичавленого лимонного соку.
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Салат з кавуна та дині. Фото: Freepik

Спосіб приготування: 

  1. наріжте та підготуйте всі фрукти, складіть їх у велику миску та перемішайте. 
  2. Змішайте інгредієнти для заправки, яку ви обрали (медово-цитрусову або вершковий йогурт);
  3. додайте обрану вами заправку поверх фруктів, щоб вона покрила фрукти, або покладіть її в контейнер у холодильнику, щоб полити салат, коли ви будете готові їсти, або просто подати на стіл;
  4. ви також можете накрити заправлений фруктовий салат кришкою або поліетиленовою плівкою і поставити в холодильник на 12 годин, щоб смаки поєдналися.

2. Салат з курки та кавуна

Сім інгредієнтів і близько 30 хвилин — все, що вам потрібно, щоб приготувати цей освіжаючий солодкий і хрусткий салат. 

Вам знадобиться: 

  • 1 склянка бальзамічного оцту
  • 500 грамів курячих грудок без кісток без шкіри;
  • 3 чайні ложки універсальної приправи;
  • 1 столова ложка оливкової олії;
  • 4 склянки молодого шпинату або зелені;
  • 2 склянки кавуна, нарізаного кубиками;
  • пів склянки натертого сиру;
  • 1/4 склянки нарізаного або подрібненого мигдалю.
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Салат з бальзамічним кавуном. Фото: Freepik

Спосіб приготування: 

  1. налийте бальзамічний оцет у невелику каструлю і доведіть до кипіння. Далі потрібно зменшити вогонь і варити 15-20 хвилин, поки бальзамічний оцет не почне перетворюватися на сироп;
  2. тим часом ставимо гриль або антипригарну сковорідку на сильний вогонь. Посипаємо курку приправою з обох боків і скроплюємо оливковою олією. Готувати, поки курка не стане рожевою всередині і не підрум'яниться зовні. Дати відпочити 5 хвилин; нарізати дрібними кубиками;
  3. викладіть шпинат на курку, кавун, сир, мигдаль і полийте бальзамічним соусом за смаком. За бажанням полийте додатково оливковою олією.

3. Кавунова чорнична сальса

Вам знадобиться: 

  • 4 невеликих помідора, нарізаних великими кубиками;
  • 1/2 невеликої цибулини, нарізаної;
  • 1 гострий перець, нарізаний (викиньте насіння, щоб отримати більш м'яку сальсу);
  • 1 склянка кавуна, нарізаного кубиками;
  • 1/2 склянки свіжої чорниці;
  • 3 столові ложки подрібненої свіжої кінзи;
  • 3 столові ложки соку лайма (з 1 лайма);
  • 1/4 чайної ложки солі.
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Спосіб приготування:

  1. помістіть помідори, цибулю та халапеньо в чашу кухонного комбайна, коротко пульсуйте або подрібнюйте (не розріджуйте до повного розрідження). Якщо у вас немає кухонного комбайна, ви можете дрібно нарізати інгредієнти вручну;
  2. перекладіть томатну суміш у середню миску, додайте кавун, чорницю, кінзу, сік лайма та сіль;
  3. накрийте кришкою і поставте в холодильник щонайменше на 30 хвилин, щоб дати можливість смакам поєднатися. 

Раніше ми писали, що їсти для золотистої засмаги, секрети дієтолога.

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