Що приготувати з кавуна

Немає фрукта, який би більше асоціювався з літом, ніж кавун. Мало того, що цей фрукт смачний, він на 90% складається з води, та є фантастичним варіантом для тих, хто намагається схуднути.

Дослідження Університету Кентуккі свідчать, що вживання кавуна покращує ліпідний профіль і зменшує накопичення жиру завдяки високій концентрації антоціану — сполуки, яка заспокоює дію генів, що накопичують жир, і надає кавуну його фірмового відтінку. Кавун також може допомогти зменшити біль у м'язах після важкого тренування.

1. Літній фруктовий салат з кавуна та дині

Іноді вам просто хочеться класичного гарніру, і саме для цього підійде цей фруктовий салат. З кавуна, дині, меду, полуниці, чорниці та інших фруктів він може стати найяскравішим гарніром.

Вам знадобиться:

6 склянок кавунових кубиків;

1 диня — нарізана кубиками;

0,5 кілограми полуниці — видалити плодоніжки, нарізати;

1 склянка чорниці;

медово-цитрусова заправка;

2 столові ложки меду;

2 столові ложки свіжовичавленого соку лайма;

половина чайної ложки маку — за бажанням;

заправка з вершкового йогурту;

⅓ склянки меду;

1 склянка звичайного або ванільного нежирного грецького йогурт;

1 столова ложка свіжовичавленого лимонного соку.

Спосіб приготування:

наріжте та підготуйте всі фрукти, складіть їх у велику миску та перемішайте. Змішайте інгредієнти для заправки, яку ви обрали (медово-цитрусову або вершковий йогурт); додайте обрану вами заправку поверх фруктів, щоб вона покрила фрукти, або покладіть її в контейнер у холодильнику, щоб полити салат, коли ви будете готові їсти, або просто подати на стіл; ви також можете накрити заправлений фруктовий салат кришкою або поліетиленовою плівкою і поставити в холодильник на 12 годин, щоб смаки поєдналися.

2. Салат з курки та кавуна

Сім інгредієнтів і близько 30 хвилин — все, що вам потрібно, щоб приготувати цей освіжаючий солодкий і хрусткий салат.

Вам знадобиться:

1 склянка бальзамічного оцту

500 грамів курячих грудок без кісток без шкіри;

3 чайні ложки універсальної приправи;

1 столова ложка оливкової олії;

4 склянки молодого шпинату або зелені;

2 склянки кавуна, нарізаного кубиками;

пів склянки натертого сиру;

1/4 склянки нарізаного або подрібненого мигдалю.

Спосіб приготування:

налийте бальзамічний оцет у невелику каструлю і доведіть до кипіння. Далі потрібно зменшити вогонь і варити 15-20 хвилин, поки бальзамічний оцет не почне перетворюватися на сироп; тим часом ставимо гриль або антипригарну сковорідку на сильний вогонь. Посипаємо курку приправою з обох боків і скроплюємо оливковою олією. Готувати, поки курка не стане рожевою всередині і не підрум'яниться зовні. Дати відпочити 5 хвилин; нарізати дрібними кубиками; викладіть шпинат на курку, кавун, сир, мигдаль і полийте бальзамічним соусом за смаком. За бажанням полийте додатково оливковою олією.

3. Кавунова чорнична сальса

Вам знадобиться:

4 невеликих помідора, нарізаних великими кубиками;

1/2 невеликої цибулини, нарізаної;

1 гострий перець, нарізаний (викиньте насіння, щоб отримати більш м'яку сальсу);

1 склянка кавуна, нарізаного кубиками;

1/2 склянки свіжої чорниці;

3 столові ложки подрібненої свіжої кінзи;

3 столові ложки соку лайма (з 1 лайма);

1/4 чайної ложки солі.

Спосіб приготування:

помістіть помідори, цибулю та халапеньо в чашу кухонного комбайна, коротко пульсуйте або подрібнюйте (не розріджуйте до повного розрідження). Якщо у вас немає кухонного комбайна, ви можете дрібно нарізати інгредієнти вручну; перекладіть томатну суміш у середню миску, додайте кавун, чорницю, кінзу, сік лайма та сіль; накрийте кришкою і поставте в холодильник щонайменше на 30 хвилин, щоб дати можливість смакам поєднатися.

