Що приготувати з кавуна

Три смачних рецепта з кавуна, які вас вразять
Немає фрукта, який би більше асоціювався з літом, ніж кавун. Мало того, що цей фрукт смачний, він на 90% складається з води, та є фантастичним варіантом для тих, хто намагається схуднути.
Про це повідомив Eat This, Not That.
Дослідження Університету Кентуккі свідчать, що вживання кавуна покращує ліпідний профіль і зменшує накопичення жиру завдяки високій концентрації антоціану — сполуки, яка заспокоює дію генів, що накопичують жир, і надає кавуну його фірмового відтінку. Кавун також може допомогти зменшити біль у м'язах після важкого тренування.
1. Літній фруктовий салат з кавуна та дині
Іноді вам просто хочеться класичного гарніру, і саме для цього підійде цей фруктовий салат. З кавуна, дині, меду, полуниці, чорниці та інших фруктів він може стати найяскравішим гарніром.
Вам знадобиться:
- 6 склянок кавунових кубиків;
- 1 диня — нарізана кубиками;
- 0,5 кілограми полуниці — видалити плодоніжки, нарізати;
- 1 склянка чорниці;
- медово-цитрусова заправка;
- 2 столові ложки меду;
- 2 столові ложки свіжовичавленого соку лайма;
- половина чайної ложки маку — за бажанням;
- заправка з вершкового йогурту;
- ⅓ склянки меду;
- 1 склянка звичайного або ванільного нежирного грецького йогурт;
- 1 столова ложка свіжовичавленого лимонного соку.
Спосіб приготування:
- наріжте та підготуйте всі фрукти, складіть їх у велику миску та перемішайте.
- Змішайте інгредієнти для заправки, яку ви обрали (медово-цитрусову або вершковий йогурт);
- додайте обрану вами заправку поверх фруктів, щоб вона покрила фрукти, або покладіть її в контейнер у холодильнику, щоб полити салат, коли ви будете готові їсти, або просто подати на стіл;
- ви також можете накрити заправлений фруктовий салат кришкою або поліетиленовою плівкою і поставити в холодильник на 12 годин, щоб смаки поєдналися.
2. Салат з курки та кавуна
Сім інгредієнтів і близько 30 хвилин — все, що вам потрібно, щоб приготувати цей освіжаючий солодкий і хрусткий салат.
Вам знадобиться:
- 1 склянка бальзамічного оцту
- 500 грамів курячих грудок без кісток без шкіри;
- 3 чайні ложки універсальної приправи;
- 1 столова ложка оливкової олії;
- 4 склянки молодого шпинату або зелені;
- 2 склянки кавуна, нарізаного кубиками;
- пів склянки натертого сиру;
- 1/4 склянки нарізаного або подрібненого мигдалю.
Спосіб приготування:
- налийте бальзамічний оцет у невелику каструлю і доведіть до кипіння. Далі потрібно зменшити вогонь і варити 15-20 хвилин, поки бальзамічний оцет не почне перетворюватися на сироп;
- тим часом ставимо гриль або антипригарну сковорідку на сильний вогонь. Посипаємо курку приправою з обох боків і скроплюємо оливковою олією. Готувати, поки курка не стане рожевою всередині і не підрум'яниться зовні. Дати відпочити 5 хвилин; нарізати дрібними кубиками;
- викладіть шпинат на курку, кавун, сир, мигдаль і полийте бальзамічним соусом за смаком. За бажанням полийте додатково оливковою олією.
3. Кавунова чорнична сальса
Вам знадобиться:
- 4 невеликих помідора, нарізаних великими кубиками;
- 1/2 невеликої цибулини, нарізаної;
- 1 гострий перець, нарізаний (викиньте насіння, щоб отримати більш м'яку сальсу);
- 1 склянка кавуна, нарізаного кубиками;
- 1/2 склянки свіжої чорниці;
- 3 столові ложки подрібненої свіжої кінзи;
- 3 столові ложки соку лайма (з 1 лайма);
- 1/4 чайної ложки солі.
Спосіб приготування:
- помістіть помідори, цибулю та халапеньо в чашу кухонного комбайна, коротко пульсуйте або подрібнюйте (не розріджуйте до повного розрідження). Якщо у вас немає кухонного комбайна, ви можете дрібно нарізати інгредієнти вручну;
- перекладіть томатну суміш у середню миску, додайте кавун, чорницю, кінзу, сік лайма та сіль;
- накрийте кришкою і поставте в холодильник щонайменше на 30 хвилин, щоб дати можливість смакам поєднатися.
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