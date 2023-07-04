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Скільки солі насправді повинно бути в раціоні

4 липня 2023 22:34
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Чим шкідлива сіль
Солити їжу. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Як відомо, надмірне вживання солі може нашкодити здоров'ю, але й дефіцит солі також небезпечний. Тож яка насправді норма солі в раціоні повинна бути. 

Про це повідомила терапевтка, дієтологиня Ольга Безугла

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Які норми споживання солі?

Для чоловіків, жінок віком від 14 років і старше та для вагітних жінок максимально допустима норма — 2300 мг/добу (1 чайна ложка). Але абсолютно достатня кількість споживання натрію становить 1500 мг\добу.

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Сіль на столі. Фото: Freepik

"При інтенсивній фізичній активності, фізіологічних втратах (блювання, діарея тощо) потреба в натрії збільшується", — повідомила лікарка. 

Наслідки надмірного споживання солі:

  • при короткочасному вживанні великої кількості солі —  підвищення артеріального тиску, затримка води, спрага;
  • при довготривалому споживанні — підвищення артеріального тиску, що призводить та ускладнює наявні серцево-судинні захворювання, втрата кальцію, підвищуються ризики раку шлунку.
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Солити салат. Фото: Freepik

"В умовах війни більшість людей значно перевищують норму споживання солі у своєму раціоні. Насамперед це пов’язано зі вживання великої кількості консервованих продуктів, напівфабрикатів, фаст-фуду, продуктів тривалого зберігання, які в своєму складі містять велику кількість солі в якості консерванта", — додала лікарка. 

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Солити курятину. Фото: Freepik

Рекомендації щодо зменшення солі у своєму раціоні:

  • обмежте вживання оброблених продуктів, таких як картопляні чіпси, напівфабрикати, в’ялене та копчене м’ясо, сосиски, ковбаси;
  • купуйте свіжі, заморожені (без соусу чи приправ) або консервовані овочі з низьким вмістом натрію або без солі;
  • намагайтесь зменшити кількість доданої солі під час готування страв, замініть її на перець, різноманітні трави та спеції;
  • приберіть зі столу сільничку, не досолюйте вже приготовлені страви;
  • обирайте продукти зі зниженим вмістом солі (низьким вважається вміст солі на етикетці продукту: 0,3 г солі або менше на 100 г (або 0,1 г натрію), а високим вважається більше 1,5 г солі на 100 г ( або 0,6 натрію);
  • у ресторані попросіть, щоб соуси та заправки для салатів подавали окремо, а потім замініть на олію, або використовуйте їх менше.

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