Що таке аспартам

Жувальна гумка. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Один з найпоширеніших у світі штучних підсолоджувачів наступного місяця буде оголошено можливим канцерогеном провідним світовим органом охорони здоров'я. Аспартам, який використовується в продуктах від дієтичних газованих напоїв, таких як кола, чи жувальних гумках.

Про це повідомив Reuters.

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"Аспартам, який використовується в продуктах від дієтичних газованих напоїв Coca-Cola до жувальної гумки Extra від Mars і деяких напоїв Snapple, буде вперше внесений до списку "можливо канцерогенних для людини" в липні Міжнародним агентством з вивчення раку (МАВР), підрозділом Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), що займається дослідженнями раку", — йдеться в повідомленні.

Рішення МАИР, остаточно ухвалене на початку цього місяця після зустрічі зовнішніх експертів групи, має на меті оцінити, чи становить щось потенційну небезпеку чи ні, на основі всіх опублікованих доказів.

Газовані напої. Фото: Freepik

Воно не враховує, яку кількість продукту, який людина може безпечно споживати. Ці рекомендації для людей надаються окремим експертним комітетом ВООЗ з харчових добавок, відомим як JECFA (Об'єднаний комітет експертів ВООЗ та Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН з харчових добавок), а також національними регуляторними органами.

Чи безпечний аспартам для здоров'я

З 1981 року JECFA стверджує, що аспартам безпечний для споживання в межах допустимих добових норм. Наприклад, доросла людина вагою 60 кг повинна щодня випивати від 12 до 36 банок дієтичної газованої води — залежно від кількості аспартаму в напої — щоб потрапити в групу ризику. Ця думка була широко підтримана національними регуляторними органами, в тому числі в США та Європі.

Представник IARC заявив, що висновки комітетів IARC і JECFA були конфіденційними до липня, але додав, що вони "доповнюють одне одного", а висновок IARC є "першим фундаментальним кроком до розуміння канцерогенності". Комітет з добавок "проводить оцінку ризику, яка визначає ймовірність виникнення певного виду шкоди (наприклад, раку) за певних умов і рівнів впливу".

Газовані напої. Фото: Freepik

Однак промисловість і регуляторні органи побоюються, що проведення обох процесів приблизно в один і той же час може призвести до плутанини, згідно з листами від американських і японських регуляторних органів, з якими ознайомилося агентство Reuters.

"Ми просимо обидва органи координувати свої зусилля у вивченні аспартаму, щоб уникнути будь-якої плутанини або занепокоєння серед громадськості", — написала чиновниця Міністерства охорони здоров'я, праці та соціального забезпечення Японії Нозомі Томіта.

Дослідження стосовно аспартаму

Аспартам інтенсивно вивчався протягом багатьох років. Минулого року спостережне дослідження, проведене у Франції серед 100 000 дорослих, показало, що люди, які споживали більшу кількість штучних підсолоджувачів, включаючи аспартам, мали дещо вищий ризик захворювання на рак.

Лід в солодкому напої. Фото: Freepik

"Це дослідження було проведено після дослідження Інституту Рамацціні в Італії на початку 2000-х років, в якому повідомлялося, що деякі види раку у мишей і щурів пов'язані з аспартамом", — йдеться в повідомленні.

Однак перше дослідження не змогло довести, що аспартам спричиняє підвищений ризик раку, і були підняті питання щодо методології другого дослідження, в тому числі з боку EFSA, яке його оцінювало.

"Аспартам дозволений до використання у всьому світі регуляторними органами, які проаналізували всі наявні докази, а найбільші виробники продуктів харчування та напоїв десятиліттями відстоювали своє використання цього інгредієнта. У своєму червневому огляді МАІР повідомило, що проаналізувало 1 300 досліджень", — йдеться в повідомленні.

Дівчина п'є газовану воду. Фото: Freepik

Нещодавні зміни в рецептурі безалкогольних напоїв від гіганта Pepsico демонструють, з якими труднощами стикається індустрія, коли йдеться про баланс між смаковими уподобаннями та проблемами здоров'я. Pepsico вилучила аспартам з газованих напоїв у 2015 році, повернувши його через рік, щоб знову вилучити у 2020 році.

За словами джерел, близьких до МАІР, внесення аспартаму до списку можливих канцерогенів має на меті стимулювати подальші дослідження, які допоможуть агентствам, споживачам і виробникам зробити більш чіткі висновки.

Але це також, ймовірно, знову розпалить дебати про роль МАІР, а також про безпеку підсолоджувачів в цілому.

Минулого місяця ВООЗ опублікувала рекомендації, в яких споживачам рекомендується не використовувати нецукрові підсолоджувачі для контролю ваги. Ці рекомендації викликали фурор у харчовій промисловості, яка стверджує, що вони можуть бути корисними для споживачів, які хочуть зменшити кількість цукру у своєму раціоні.

Раніше ми писали, що вчений генетик розповів, як цукор впливає на старіння. Також лікарка розповіла, яким чином штучні підсолоджувачі підвищують ризик інфарктів та інсультів.