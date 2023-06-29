Что такое аспартам

Самый распространенный в мире подсластитель объявят канцерогеном, который вызывает рак
Один из самых распространенных в мире искусственных подсластителей в следующем месяце будет объявлен возможным канцерогеном ведущим мировым органом здравоохранения. Аспартам, который используется в продуктах от диетических газированных напитков, таких как кола или жевательные резинки.
Об этом сообщил Reuters.
"Аспартам, используемый в продуктах от диетических газированных напитков Coca-Cola до жевательной резинки Extra от Mars и некоторых напитков Snapple, будет впервые внесен в список "возможно канцерогенных для человека" в июле Международным агентством по изучению рака (МАВР), подразделением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), занимающегося исследованиями рака", — говорится в сообщении.
Решение МАИР, окончательно принятое в начале этого месяца после встречи внешних экспертов группы, имеет целью оценить, представляет ли что-либо потенциальную опасность или нет, на основе всех опубликованных доказательств.
Оно не учитывает, какое количество продукта, который может безопасно потреблять человек. Эти рекомендации предоставляются отдельным экспертным комитетом ВОЗ по пищевым добавкам, известным как JECFA (Объединенный комитет экспертов ВОЗ и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН по пищевым добавкам), а также национальными регуляторными органами.
Безопасный ли аспартам для здоровья
С 1981 года JECFA утверждает, что аспартам безопасен для употребления в пределах допустимых суточных норм. Например, взрослый человек весом 60 кг должен ежедневно выпивать от 12 до 36 банок диетической газировки — в зависимости от количества аспартама в напитке - чтобы попасть в группу риска. Это мнение было широко поддержано национальными регуляторными органами, в том числе в США и Европе.
Представитель IARC заявил, что выводы комитетов IARC и JECFA были конфиденциальными до июля, но добавил, что они "дополняют друг друга", а заключение IARC является "первым фундаментальным шагом к пониманию канцерогенности". Комитет из добавок "проводит оценку риска, определяющую вероятность возникновения определенного вида вреда (например, рака) при определенных условиях и уровнях воздействия".
Однако промышленность и регуляторные органы опасаются, что проведение обоих процессов примерно в одно и то же время может привести к путанице, согласно письмам от американских и японских регуляторных органов, с которыми ознакомилось агентство Reuters.
"Мы просим оба органа координировать свои усилия в изучении аспартама во избежание какой-либо путаницы или беспокойства среди общественности", — написала чиновник Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии Нозоми Томмита.
Исследования по аспартаму
Аспартам интенсивно изучался на протяжении многих лет. В прошлом году наблюдательное исследование, проведенное во Франции среди 100 000 взрослых, показало, что люди, потреблявшие большее количество искусственных подсластителей, включая аспартам, имели несколько более высокий риск заболевания раком.
"Это исследование было проведено после исследования Института Рамаццини в Италии в начале 2000-х годов, в котором сообщалось, что некоторые виды рака у мышей и крыс связаны с аспартамом", — говорится в сообщении.
Однако первое исследование не смогло доказать, что аспартам вызывает повышенный риск рака, и были подняты вопросы методологии второго исследования, в том числе со стороны EFSA, которое его оценивало.
"Аспартам разрешен к использованию во всем мире регуляторными органами, которые проанализировали все имеющиеся доказательства, а крупнейшие производители продуктов питания и напитков десятилетиями отстаивали свое использование этого ингредиента. В своем июньском обзоре МАИР сообщило, что проанализировало 1 300 исследований", — говорится в сообщении.
Недавние изменения в рецептуре безалкогольных напитков от гиганта Pepsico демонстрируют, с каким трудом сталкивается индустрия, когда речь идет о балансе между вкусовыми предпочтениями и проблемами здоровья. Pepsico изъяла аспартам из газированных напитков в 2015 году, вернув его через год, чтобы снова изъять в 2020 году.
По словам источников, близких к МАИР, внесение аспартама в список возможных канцерогенов направлено на стимулирование дальнейших исследований, которые помогут агентствам, потребителям и производителям сделать более четкие выводы.
Но это также, вероятно, снова разожжет дебаты о роли МАИР, а также о безопасности подсластителей в целом.
В прошлом месяце ВОЗ опубликовала рекомендации, в которых потребителям рекомендуется не использовать несахарные подсластители для контроля веса. Эти рекомендации произвели фурор в пищевой промышленности, которая утверждает, что они могут быть полезны для потребителей, желающих уменьшить количество сахара в своем рационе.
Ранее мы писали, что ученый генетик рассказал, как сахар влияет на старение. Также врач рассказала, каким образом искусственные подсластители повышают риск инфарктов и инсультов.