Что такое аспартам

Жевательная резинка. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Один из самых распространенных в мире искусственных подсластителей в следующем месяце будет объявлен возможным канцерогеном ведущим мировым органом здравоохранения. Аспартам, который используется в продуктах от диетических газированных напитков, таких как кола или жевательные резинки.

Об этом сообщил Reuters.

Читайте также:

"Аспартам, используемый в продуктах от диетических газированных напитков Coca-Cola до жевательной резинки Extra от Mars и некоторых напитков Snapple, будет впервые внесен в список "возможно канцерогенных для человека" в июле Международным агентством по изучению рака (МАВР), подразделением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), занимающегося исследованиями рака", — говорится в сообщении.

Решение МАИР, окончательно принятое в начале этого месяца после встречи внешних экспертов группы, имеет целью оценить, представляет ли что-либо потенциальную опасность или нет, на основе всех опубликованных доказательств.

Газированные напитки. Фото: Freepik

Оно не учитывает, какое количество продукта, который может безопасно потреблять человек. Эти рекомендации предоставляются отдельным экспертным комитетом ВОЗ по пищевым добавкам, известным как JECFA (Объединенный комитет экспертов ВОЗ и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН по пищевым добавкам), а также национальными регуляторными органами.

Безопасный ли аспартам для здоровья

С 1981 года JECFA утверждает, что аспартам безопасен для употребления в пределах допустимых суточных норм. Например, взрослый человек весом 60 кг должен ежедневно выпивать от 12 до 36 банок диетической газировки — в зависимости от количества аспартама в напитке - чтобы попасть в группу риска. Это мнение было широко поддержано национальными регуляторными органами, в том числе в США и Европе.

Представитель IARC заявил, что выводы комитетов IARC и JECFA были конфиденциальными до июля, но добавил, что они "дополняют друг друга", а заключение IARC является "первым фундаментальным шагом к пониманию канцерогенности". Комитет из добавок "проводит оценку риска, определяющую вероятность возникновения определенного вида вреда (например, рака) при определенных условиях и уровнях воздействия".

Газированные напитки. Фото: Freepik

Однако промышленность и регуляторные органы опасаются, что проведение обоих процессов примерно в одно и то же время может привести к путанице, согласно письмам от американских и японских регуляторных органов, с которыми ознакомилось агентство Reuters.

"Мы просим оба органа координировать свои усилия в изучении аспартама во избежание какой-либо путаницы или беспокойства среди общественности", — написала чиновник Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии Нозоми Томмита.

Исследования по аспартаму

Аспартам интенсивно изучался на протяжении многих лет. В прошлом году наблюдательное исследование, проведенное во Франции среди 100 000 взрослых, показало, что люди, потреблявшие большее количество искусственных подсластителей, включая аспартам, имели несколько более высокий риск заболевания раком.

Лед в сладком напитке. Фото: Freepik

"Это исследование было проведено после исследования Института Рамаццини в Италии в начале 2000-х годов, в котором сообщалось, что некоторые виды рака у мышей и крыс связаны с аспартамом", — говорится в сообщении.

Однако первое исследование не смогло доказать, что аспартам вызывает повышенный риск рака, и были подняты вопросы методологии второго исследования, в том числе со стороны EFSA, которое его оценивало.

"Аспартам разрешен к использованию во всем мире регуляторными органами, которые проанализировали все имеющиеся доказательства, а крупнейшие производители продуктов питания и напитков десятилетиями отстаивали свое использование этого ингредиента. В своем июньском обзоре МАИР сообщило, что проанализировало 1 300 исследований", — говорится в сообщении.

Девушка пьет газировку. Фото: Freepik

Недавние изменения в рецептуре безалкогольных напитков от гиганта Pepsico демонстрируют, с каким трудом сталкивается индустрия, когда речь идет о балансе между вкусовыми предпочтениями и проблемами здоровья. Pepsico изъяла аспартам из газированных напитков в 2015 году, вернув его через год, чтобы снова изъять в 2020 году.

По словам источников, близких к МАИР, внесение аспартама в список возможных канцерогенов направлено на стимулирование дальнейших исследований, которые помогут агентствам, потребителям и производителям сделать более четкие выводы.

Но это также, вероятно, снова разожжет дебаты о роли МАИР, а также о безопасности подсластителей в целом.

В прошлом месяце ВОЗ опубликовала рекомендации, в которых потребителям рекомендуется не использовать несахарные подсластители для контроля веса. Эти рекомендации произвели фурор в пищевой промышленности, которая утверждает, что они могут быть полезны для потребителей, желающих уменьшить количество сахара в своем рационе.

Ранее мы писали, что ученый генетик рассказал, как сахар влияет на старение. Также врач рассказала, каким образом искусственные подсластители повышают риск инфарктов и инсультов.