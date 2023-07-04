Чем вредна соль

Сколько соли действительно должно быть в рационе
Как известно, чрезмерное употребление соли может навредить здоровью, но и дефицит соли также небезопасен. Так сколько же на самом деле должно быть соли в рационе.
Об этом сообщила терапевт, диетолог Ольга Безугла.
Какие нормы потребления соли?
Для мужчин, женщин старше 14 лет и для беременных женщин максимально допустимая норма — 2300 мг/сут (1 чайная ложка). Но абсолютно достаточное количество потребления натрия составляет 1500 мг/сут.
"При интенсивной физической активности, физиологических потерях (рвота, диарея и т.п.) потребность в натрии увеличивается", — сообщила врач.
Последствия чрезмерного потребления соли:
- при кратковременном употреблении большого количества соли — повышение артериального давления, задержка воды, жажда;
- при длительном потреблении — повышение артериального давления, что приводит и осложняет имеющиеся сердечно-сосудистые заболевания, потеря кальция, повышается риск рака желудка.
"В условиях войны большинство людей значительно превышают норму потребления соли в своем рационе. Прежде всего, это связано с употреблением большого количества консервированных продуктов, полуфабрикатов, фаст-фуда, продуктов длительного хранения, которые в своем составе содержат большое количество соли в качестве консерванта", — добавила врач.
Рекомендации по уменьшению употребления соли в своем рационе:
- ограничьте употребление обработанных продуктов, таких как картофельные чипсы, полуфабрикаты, вяленое и копченое мясо, сосиски, колбасы;
- покупайте свежие, замороженные (без соуса или приправ) или консервированные овощи с низким содержанием натрия или соли;
- старайтесь снизить количество добавленной соли во время приготовления блюд, замените ее на перец, разнообразные травы и специи;
- уберите со стола солонку, не досаливайте уже приготовленные блюда;
- выбирайте продукты с пониженным содержанием соли (низким считается содержание соли на этикетке продукта 0,3 г соли или менее на 100 г (или 0,1 г натрия), а высоким считается более 1,5 г соли на 100 г (или 0, 6 натрия);
- в ресторане попросите, чтобы соусы и заправки для салатов подавали отдельно, а затем замените маслом или используйте их меньше.
Ранее мы писали о самом распространенном в мире подсластителе, который объявят канцерогеном, вызывающим рак.