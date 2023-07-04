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Сколько соли действительно должно быть в рационе

4 июля 2023 22:34
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Чем вредна соль
Солить еду. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Как известно, чрезмерное употребление соли может навредить здоровью, но и дефицит соли также небезопасен. Так сколько же на самом деле должно быть соли в рационе.

Об этом сообщила терапевт, диетолог Ольга Безугла.

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Какие нормы потребления соли?

Для мужчин, женщин старше 14 лет и для беременных женщин максимально допустимая норма — 2300 мг/сут (1 чайная ложка). Но абсолютно достаточное количество потребления натрия составляет 1500 мг/сут.

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Соль на столе. Фото: Freepik

"При интенсивной физической активности, физиологических потерях (рвота, диарея и т.п.) потребность в натрии увеличивается", — сообщила врач.

Последствия чрезмерного потребления соли:

  • при кратковременном употреблении большого количества соли — повышение артериального давления, задержка воды, жажда;
  • при длительном потреблении — повышение артериального давления, что приводит и осложняет имеющиеся сердечно-сосудистые заболевания, потеря кальция, повышается риск рака желудка.
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Солить салат. Фото: Freepik

"В условиях войны большинство людей значительно превышают норму потребления соли в своем рационе. Прежде всего, это связано с употреблением большого количества консервированных продуктов, полуфабрикатов, фаст-фуда, продуктов длительного хранения, которые в своем составе содержат большое количество соли в качестве консерванта", — добавила врач.

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Солить курицу. Фото: Freepik

Рекомендации по уменьшению употребления соли в своем рационе:

  • ограничьте употребление обработанных продуктов, таких как картофельные чипсы, полуфабрикаты, вяленое и копченое мясо, сосиски, колбасы;
  • покупайте свежие, замороженные (без соуса или приправ) или консервированные овощи с низким содержанием натрия или соли;
  • старайтесь снизить количество добавленной соли во время приготовления блюд, замените ее на перец, разнообразные травы и специи;
  • уберите со стола солонку, не досаливайте уже приготовленные блюда;
  • выбирайте продукты с пониженным содержанием соли (низким считается содержание соли на этикетке продукта 0,3 г соли или менее на 100 г (или 0,1 г натрия), а высоким считается более 1,5 г соли на 100 г (или 0, 6 натрия);
  • в ресторане попросите, чтобы соусы и заправки для салатов подавали отдельно, а затем замените маслом или используйте их меньше.

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