Розшук від ТЦК за кордоном - чого чекати

Українці в черзі до консульства. Фото: enovosty.com

Якщо громадянин, який порушив правила військового обліку, перебуває за кордоном, проти нього все ж можуть винести постанову про оголошення у розшук. Що потягне за собою, зокрема, можливі проблеми під час отримання консульських послуг.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Адвокат Юрій Айвазян пояснив, відповідаючи на питання громадянина, який перебуває за кордоном, що його так само можуть оголосити у розшук, як і того, хто живе в Україні.

Але є певні нюанси, пов’язані із місцем перебування громадянина.

"У Вашому випадку буде не так просто винести постанову, оскільки Ви знаходитесь за кордоном, а розгляд справи повинен відбуватися за Вашої присутності або ж належного повідомлення, яке включає саме отримання Вами рекомендованого листа, а не його надсилання на Вашу адресу реєстрації", — підкреслив юрист.

Проблеми в консульстві та арешт майна

Айвазян пояснив, що чекає на такого громадянина у майбутньому.

"У разі подання Вас у розшук ТЦК в "Резерв+" з'явиться так звана "червона стрічка" із написом "схоже у Вас виявлені порушення правил військового обліку", — зазначив адвокат.

Він наголосив, що це може ускладнити отримання тих чи інших консульських послуг.

"Крім того, при винесенні постанови "заочно" Ви навіть не дізнаєтесь про останню, а, отже, постанова буде передана до виконавчої служби, яка, в свою чергу, відкриє виконавче провадження й накладе арешт на Ваші рахунки", — запевнив Юрій Айвазян.

Юрист також додав, що у випадку нестачі коштів на рахунках буде накладено арешт на рухоме майно, а якщо сума стягнення є більшою за 20 мінімальних заробітних плат — то і на нерухоме.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що робити громадянину за кордоном, якщо йому в Україні надійшла повістка.

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