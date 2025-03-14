Розыск от ТЦК за рубежом - чего ждать

Украинцы в очереди в консульство. Фото: enovosty.com

Если гражданин, нарушивший правила воинского учета, находится за границей, против него все же могут вынести постановление об объявлении в розыск. Что повлечет за собой, в частности, возможные проблемы при получении консульских услуг.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Постановление о розыске гражданина за рубежом

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, отвечая на вопрос гражданина, который находится за рубежом, что его так же могут объявить в розыск, как и того, кто живет в Украине.

Но есть определенные нюансы, связанные с местом пребывания гражданина.

"В Вашем случае будет не так просто вынести постановление, поскольку Вы находитесь за границей, а рассмотрение дела должно происходить в Вашем присутствии или надлежащего уведомления, которое включает именно получение Вами заказного письма, а не его отправку на Ваш адрес регистрации", — подчеркнул юрист.

Проблемы в консульстве и арест имущества

Айвазян объяснил, что ждет такого гражданина в будущем.

"В случае подачи Вас в розыск ТЦК в "Резерв+" появится так называемая "красная лента" с надписью "похоже у Вас выявлены нарушения правил воинского учета", — отметил адвокат.

Он отметил, что это может усложнить получение тех или иных консульских услуг.

"Кроме того, при вынесении постановления "заочно" Вы даже не узнаете о последнем, а, значит, постановление будет передано в исполнительную службу, которая, в свою очередь, откроет исполнительное производство и наложит арест на Ваши счета", — заверил Юрий Айвазян.

Юрист также добавил, что в случае недостатка средств на счетах будет наложен арест на движимое имущество, а если сумма взыскания больше 20 минимальных заработных плат — то и на недвижимое.

Напомним, мы ранее писали о том, что делать гражданину за границей, если ему в Украине пришла повестка.

Добавим, мы сообщали о том, украинцы, которые живут за пределами страны, смогут оформить бронирование.