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Самый простой рецепт осеннего тыквенного супа-пюре, который понравится всем

3 октября 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Очень вкусный и полезный суп из тыквы — видео рецепт
Суп с тыквой. Фото: YouTube @icandoit411
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это особый рецепт тыквенного супа-пюре. Вкус получается очень нежный и понравится даже тем, кто не любит этот овощ. Готовится он очень быстро и в одной кастрюле.

Рецепт опубликовали на YouTube канале I can do it!

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Вам понадобится:

  • 1 кг тыквы без семян;
  • 4 зубчика чеснока;
  • 1 средний лук;
  • 40 г растительного масла;
  • 800-1000 мл кипятка;
  • 150 мл сливок (18-30%);
  • 1 ч.л. лимонного сока;
  • соль, перец и специи по вкусу.

Для топинга:

  • 100-150 г копчено-вареной грудки или колбасы;
  • 1-2 зубчика чеснока;
  • копченая паприка;
  • хлеб для сухариков;
  • петрушка.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать тыкву, нам понадобится 1 килограмм тыквы. Далее нужно снять кожуру с тыквы.

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Чистка тыквы. Фото: YouTube @icandoit411

Тыкву нужно нарезать на мелкие кубики, чтобы она приготовилась побыстрее.

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Кусочки тыквы. Фото: YouTube @icandoit411

Затем нарезаем одну луковицу для зажарки. Также нарезаем 4-5 зубчиков чеснока.

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Нарезанный лук. Фото: YouTube @icandoit411

Теперь берем трехлитровую кастрюлю, наливаем туда немного растительного масла и ждем, пока она нагреется. Добавляем лук и чеснок, нужно немного обжарить.

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Лук и чеснок. Фото: YouTube @icandoit411

Добавляем нарезанную тыкву, ее нужно обжарить до золотистой корочки.

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Вареная тыква. Фото: YouTube @icandoit411

Когда тыква стала мягче, заливаем ее кипятком. Вода должна слегка покрыть овощи.

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Жареная колбаса. Фото: YouTube @icandoit411

Закрываем крышкой и варим в течение 10-15 минут.

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Приготовление супа. Фото: YouTube @icandoit411

За это время на сухой сковороде нужно обжарить нарезанную вареную копченую колбасу. Также можно взять свиную грудинку.

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Приготовление супа. Фото: YouTube @icandoit411

Добавляем 1-2 зубчика чеснока и по желанию добавляем копченую паприку. Когда тыква сварилась, добавляем 150 мл сливок. Вместе довести до кипения и снять с огня.

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Приготовление супа. Фото: YouTube @icandoit411

Далее нужно добавить соль по вкусу и добавить специи, например, прованские травы и черный перец. Также для насыщенного вкуса нужно добавить одну чайную ложку лимонного сока, при этом нужно все быстро перемешать, чтобы не свернулись сливки.

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Суп-пюре из тыквы. Фото: YouTube @icandoit411

Небольшую часть жидкости сливаем из кастрюли. Взбиваем овощи блендером, в процессе можно добавлять сливаемую жидкость, это нужно для того, чтобы самостоятельно регулировать густоту супа. Далее суп-пюре можно подавать, сверху выкладываем топинг из колбасы, сухарики и зелени.

Раньше мы писали о супер-рецепте мяса с полезным овощем. Осеннее блюдо с настоящим королем осени — тыква фаршированная мясом и овощами. В этом блюде тыква пропитывается мясным ароматом, при этом оставляя приятную сладость.

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