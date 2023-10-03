Очень вкусный и полезный суп из тыквы — видео рецепт

Самый простой рецепт осеннего тыквенного супа-пюре, который понравится всем
Это особый рецепт тыквенного супа-пюре. Вкус получается очень нежный и понравится даже тем, кто не любит этот овощ. Готовится он очень быстро и в одной кастрюле.
Рецепт опубликовали на YouTube канале I can do it!
Вам понадобится:
- 1 кг тыквы без семян;
- 4 зубчика чеснока;
- 1 средний лук;
- 40 г растительного масла;
- 800-1000 мл кипятка;
- 150 мл сливок (18-30%);
- 1 ч.л. лимонного сока;
- соль, перец и специи по вкусу.
Для топинга:
- 100-150 г копчено-вареной грудки или колбасы;
- 1-2 зубчика чеснока;
- копченая паприка;
- хлеб для сухариков;
- петрушка.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать тыкву, нам понадобится 1 килограмм тыквы. Далее нужно снять кожуру с тыквы.
Тыкву нужно нарезать на мелкие кубики, чтобы она приготовилась побыстрее.
Затем нарезаем одну луковицу для зажарки. Также нарезаем 4-5 зубчиков чеснока.
Теперь берем трехлитровую кастрюлю, наливаем туда немного растительного масла и ждем, пока она нагреется. Добавляем лук и чеснок, нужно немного обжарить.
Добавляем нарезанную тыкву, ее нужно обжарить до золотистой корочки.
Когда тыква стала мягче, заливаем ее кипятком. Вода должна слегка покрыть овощи.
Закрываем крышкой и варим в течение 10-15 минут.
За это время на сухой сковороде нужно обжарить нарезанную вареную копченую колбасу. Также можно взять свиную грудинку.
Добавляем 1-2 зубчика чеснока и по желанию добавляем копченую паприку. Когда тыква сварилась, добавляем 150 мл сливок. Вместе довести до кипения и снять с огня.
Далее нужно добавить соль по вкусу и добавить специи, например, прованские травы и черный перец. Также для насыщенного вкуса нужно добавить одну чайную ложку лимонного сока, при этом нужно все быстро перемешать, чтобы не свернулись сливки.
Небольшую часть жидкости сливаем из кастрюли. Взбиваем овощи блендером, в процессе можно добавлять сливаемую жидкость, это нужно для того, чтобы самостоятельно регулировать густоту супа. Далее суп-пюре можно подавать, сверху выкладываем топинг из колбасы, сухарики и зелени.
Раньше мы писали о супер-рецепте мяса с полезным овощем. Осеннее блюдо с настоящим королем осени — тыква фаршированная мясом и овощами. В этом блюде тыква пропитывается мясным ароматом, при этом оставляя приятную сладость.