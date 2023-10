Очень вкусный и полезный суп из тыквы — видео рецепт

Суп с тыквой. Фото: YouTube @icandoit411

Это особый рецепт тыквенного супа-пюре. Вкус получается очень нежный и понравится даже тем, кто не любит этот овощ. Готовится он очень быстро и в одной кастрюле.

Рецепт опубликовали на YouTube канале I can do it!

Вам понадобится:

1 кг тыквы без семян;

4 зубчика чеснока;

1 средний лук;

40 г растительного масла;

800-1000 мл кипятка;

150 мл сливок (18-30%);

1 ч.л. лимонного сока;

соль, перец и специи по вкусу.

Для топинга:

100-150 г копчено-вареной грудки или колбасы;

1-2 зубчика чеснока;

копченая паприка;

хлеб для сухариков;

петрушка.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать тыкву, нам понадобится 1 килограмм тыквы. Далее нужно снять кожуру с тыквы.

Чистка тыквы. Фото: YouTube @icandoit411

Тыкву нужно нарезать на мелкие кубики, чтобы она приготовилась побыстрее.

Кусочки тыквы. Фото: YouTube @icandoit411

Затем нарезаем одну луковицу для зажарки. Также нарезаем 4-5 зубчиков чеснока.

Нарезанный лук. Фото: YouTube @icandoit411

Теперь берем трехлитровую кастрюлю, наливаем туда немного растительного масла и ждем, пока она нагреется. Добавляем лук и чеснок, нужно немного обжарить.

Лук и чеснок. Фото: YouTube @icandoit411

Добавляем нарезанную тыкву, ее нужно обжарить до золотистой корочки.

Вареная тыква. Фото: YouTube @icandoit411

Когда тыква стала мягче, заливаем ее кипятком. Вода должна слегка покрыть овощи.

Жареная колбаса. Фото: YouTube @icandoit411

Закрываем крышкой и варим в течение 10-15 минут.

Приготовление супа. Фото: YouTube @icandoit411

За это время на сухой сковороде нужно обжарить нарезанную вареную копченую колбасу. Также можно взять свиную грудинку.

Приготовление супа. Фото: YouTube @icandoit411

Добавляем 1-2 зубчика чеснока и по желанию добавляем копченую паприку. Когда тыква сварилась, добавляем 150 мл сливок. Вместе довести до кипения и снять с огня.

Приготовление супа. Фото: YouTube @icandoit411

Далее нужно добавить соль по вкусу и добавить специи, например, прованские травы и черный перец. Также для насыщенного вкуса нужно добавить одну чайную ложку лимонного сока, при этом нужно все быстро перемешать, чтобы не свернулись сливки.

Суп-пюре из тыквы. Фото: YouTube @icandoit411

Небольшую часть жидкости сливаем из кастрюли. Взбиваем овощи блендером, в процессе можно добавлять сливаемую жидкость, это нужно для того, чтобы самостоятельно регулировать густоту супа. Далее суп-пюре можно подавать, сверху выкладываем топинг из колбасы, сухарики и зелени.

