Погода в Украине 17 февраля — ожидается сильный мороз до -17 °C

Снегопад в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине в понедельник, 17 февраля, прогнозируют холодную погоду. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах -17...-2 °C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Прогноз погоды в Украине на 17 февраля

По словам Диденко, понедельник в областях будет холодным: ночью температура воздуха составит -17...-12 °C, а днем -7...-2 °C. В то же время на юге Украины будет не намного теплее — около -2...+3 °C.

Погоду прогнозируют преимущественно сухую и только на Полтавщине, Сумщине и Харьковщине ожидается небольшой снег. Диденко спрогнозировала, что потепление в Украине ожидается ориентировочно после 24 февраля.

Температурная карта. Фото: Метеопост

Прогноз погоды в Киеве 17 февраля

В Киеве завтра день пройдет без осадков. Ночью температура воздуха опустится до -12 °C, днем будет -4...-2 °C.

Скриншот поста Диденко

Ранее в Укргидрометцентре предупредили, что холодная погода продержится в областях еще минимум неделю.

Также в Укргидрометцентре сообщали, чего ждать украинцам в феврале и когда в регионы вернется тепло.