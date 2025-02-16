Погода в Україні 16 лютого — Наталка Діденко та Укргідрометцентр попередили про морози

Люди в зимовому парку. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Сьогодні по всій території України синоптики прогнозують помітне похолодання. Холодна погода протримається в країні щонайменше тиждень.

Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.

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Синоптики зазначають, що через територію України перемістився атмосферний фронт, який зумовив сніг. Тому сьогодні у західних областях невеликий, на решті території — помірний сніг. А на півдні України подекуди можливий сніг з дощем. На дорогах очікується ожеледиця, тому водіям та пішоходам треба бути обережними.

Прогноз від Наталки Діденко

Наталка Діденко прогнозує на сьогодні зміцнення морозів. Холодна погода може протриматись щонайменше тиждень і лише ближче до кінця лютого потеплішає.

У західних областях очікується невеликий сніг, температура від -1 до -6 °C, а на Закарпатті — до +2 °C. У північних областях також прогнозується невеликий сніг, вітер північно-західний 5-10 м/с, температура -3...-8 °C. У центрі України прогнозується мінлива хмарність без істотних опадів, проте на дорогах ожеледиця. Температура -1...-6 °C.

Атмосферний фронт. Фото: Wetterpade

Діденко зазначає, що південні області сьогодні будуть із сухою та прохолодною погодою, але теж з ожеледицею. Температура становитиме від -4 до +1 °C. У східних регіонах без опадів, на дорогах ожеледиця, а стовпчики термометрів показуватимуть -4...-9 °C.

Нагадаємо, синоптики спрогнозували погоду в Україні впродовж лютого та розповіли, коли буде пік морозів і настане довгоочікуване весняне тепло.

Раніше повідомлялось, що сьогодні у Харківській області буде хмарна погода з проясненнями та сильними морозами.