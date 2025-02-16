Погода в Украине 16 февраля — Наталья Диденко и Укргидрометцентр предупредили о морозах

Люди в зимнем парке. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Сегодня по всей территории Украины синоптики прогнозируют заметное похолодание. Холодная погода продержится в стране по меньшей мере неделю.

Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

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Синоптики отмечают, что через территорию Украины переместился атмосферный фронт, который обусловил снег. Поэтому сегодня в западных областях небольшой, на остальной территории — умеренный снег. А на юге Украины местами возможен снег с дождем. На дорогах ожидается гололедица, поэтому водителям и пешеходам надо быть осторожными.

Прогноз от Натальи Диденко

Наталья Диденко прогнозирует на сегодня укрепление морозов. Холодная погода может продержаться минимум неделю и только ближе к концу февраля потеплеет.

В западных областях ожидается небольшой снег, температура от -1 до -6 °C, а на Закарпатье — до +2 °C. В северных областях также прогнозируется небольшой снег, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура -3...-8 °C. В центре Украины прогнозируется переменная облачность без существенных осадков, однако на дорогах гололедица. Температура -1...-6 °C.

Атмосферный фронт. Фото: Wetterpade

Диденко отмечает, что южные области сегодня будут с сухой и прохладной погодой, но тоже с гололедом. Температура составит от -4 до +1 °C. В восточных регионах без осадков, на дорогах гололедица, а столбики термометров будут показывать -4...-9 °C.

Напомним, синоптики спрогнозировали погоду в Украине в течение февраля и рассказали, когда будет пик морозов и наступит долгожданное весеннее тепло.

Ранее сообщалось, что сегодня в Харьковской области будет облачная погода с прояснениями и сильными морозами.