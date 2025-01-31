Погода у лютому — синоптики дали прогноз

Чоловік йде містом під час снігопаду. Ілюстративне фото: injetenergy

Цього року січень здивував українців весняною погодою — снігу майже не було, температура повітря падала лише на короткий час. Проте попереду останній місяць зими, лютий, і він може мати свої несподіванки.

Чого варто очікувати від лютого цього року в експерта Укргідрометцентру та інших синоптиків поцікавилося ТСН.

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Прогноз погоди на лютий

Керівниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня пояснила, що в Україні зими по суті немає. Мали місце лише окремі зимові періоди у листопаді, у грудні та січні. Температура повітря переважно вона була вищою за нуль градусів. Втім, українцям варто бути готовими до повернення зимової погоди, хоча загалом температра повітря завжди буде трішки вища від нуля.

Синоптикиня переконана, що сніговий покрив у лютому можливий у північних і східних областях, в іншій частині країни його очікувати не варто. Якщо сніг десь випаде, то швидко розтане.

У лютому цього року середня місячна температура повітря коливатиметься у межах -3...+2 °C. Це на 1,5-2 градуси вище за норму. У січні середня температура повітря була також вище норми на 1,5-2 градуси.

Місячна кількість опадів у лютому очікується 25-65 мм, що є нижчим за норму. Загалом третій місяць зими буде більш сухим, ніж другий.

Прогноз синоптиків

Повідомляється, що узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що на Закарпатті лютий буде більш весняним, ніж зимовим. Також погода буде теплою на заході і півдні України. Натомість на Сумщині та у східних областях варто очікувати доволі суворих холодів.

Синоптики також наголосили, що холоди покинуть південь України лише під кінець лютого. Температура поступово підвищиться до +4...+5 °C. При цьому разом з теплом повернуться і дощі з мокрим снігом. Таким чином, на весняну погоду сподіватися не варто.

Раніше ми повідомляли, що на території України у суботу, 1 лютого, переважатиме хмарна погода. Дощі йтимуть практично по усій території України.

Окрім того, метеоролог Віра Балабух повідомила про те, яким чином зміни клімату вплинуть на агросектор в Україні.