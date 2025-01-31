Погода в феврале - синоптики дали прогноз

Мужчина идет по городу во время снегопада. Иллюстративное фото: injetenergy

В этом году январь удивил украинцев весенней погодой — снега почти не было, температура воздуха падала лишь на короткое время. Однако впереди последний месяц зимы, февраль, и он может иметь свои неожиданности.

Чего стоит ожидать от февраля этого года у эксперта Укргидрометцентра и других синоптиков поинтересовалось ТСН.

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Прогноз погоды на февраль

Руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня объяснила, что в Украине зимы по сути нет. Имели место лишь отдельные зимние периоды в ноябре, в декабре и январе. Температура воздуха преимущественно она была выше нуля градусов. Впрочем, украинцам стоит быть готовыми к возвращению зимней погоды, хотя в целом температра воздуха всегда будет немного выше нуля.

Синоптик убеждена, что снежный покров в феврале возможен в северных и восточных областях, в остальной части страны его ожидать не стоит. Если снег где-то выпадет, то быстро растает.

В феврале этого года средняя месячная температура воздуха будет колебаться в пределах -3...+2 °C. Это на 1,5-2 градуса выше нормы. В январе средняя температура воздуха была также выше нормы на 1,5-2 градуса.

Месячное количество осадков в феврале ожидается 25-65 мм, что ниже нормы. В целом третий месяц зимы будет более сухим, чем второй.

Прогноз синоптиков

Сообщается, что обобщенный прогноз погодных сайтов показывает, что на Закарпатье февраль будет более весенним, чем зимним. Также погода будет теплой на западе и юге Украины. Зато на Сумщине и в восточных областях стоит ожидать довольно суровых холодов.

Синоптики также отметили, что холода покинут юг Украины только к концу февраля. Температура постепенно повысится до +4...+5 °C. При этом вместе с теплом вернутся и дожди с мокрым снегом. Таким образом, на весеннюю погоду надеяться не стоит.

Ранее мы сообщали, что на территории Украины в субботу, 1 февраля, будет преобладать облачная погода. Дожди будут идти практически по всей территории Украины.

Кроме того, метеоролог Вера Балабух сообщила о том, каким образом изменения климата повлияют на агросектор в Украине.