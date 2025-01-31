Погода в Україні на 1 лютого — прогноз Укргідрометцентру

В Україну йде похолодання — де очікувати заморозки
На території України у суботу, 1 лютого, переважатиме хмарна погода. Також синоптики попереджають про дощі, які йтимуть практично по всій країні.
Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.
Прогноз погоди в Україні на 1 лютого
Опади у вигляді помірного дощу пройдуть у більшості регіонів, за винятком західних областей, а також Житомирщини, Київщини та Вінниччини. На Закарпатті можливий невеликий мокрий сніг.
У південних та східних областях у нічний та ранковий час місцями утворюватиметься туман, що може ускладнювати видимість на дорогах.
Вітер буде переважно північно-західним, а у східних областях — південним, із швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься від +4 °С до -1 °С, вдень очікується +2...7 °С тепла. У південних регіонах нічні показники становитимуть +3...+8 °С тепла, а вдень повітря прогріється до +7...+12 °С.
У Карпатах прогнозується сніг, а температура протягом доби триматиметься в межах 0...-4 °С морозу.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попередила про різкі зміни погоди в Україні з перших чисел лютого та попередила, коли похолодання буде особливо відчутним.
Також метеоролог Віра Балабух повідомила про те, як зміни клімату вплинуть на агросектор в Україні.
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